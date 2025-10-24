У Польши есть одно оружие, которое можно подарить Киеву, - это украинцы призывного возраста. Об этом заявил бывший премьер страны Лешек Миллер. Он находит странным то, что миллионы молодых украинцев покинули родину и не спешат встать на ее защиту.

Лешек Миллер, экс-премьер-министр Польши:

"Часто это люди, которые не столько уехали нелегально, сколько просто не вернулись. Но ни в коем случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте. Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, - молодых украинцев призывного возраста. Польские правоохранители могли бы контролировать пребывание украинцев призывного возраста, что эффективнее принудительной мобилизации в самой Украине".

После того как в конце августа Зеленский снял запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте 18-22 лет, десятки тысяч молодых украинцев еженедельно покидают страну. Так, в сентябре в Германию прибыли почти 19 тыс. человек, теперь же каждую неделю фиксируется в 10 раз больше граждан Украины этого возраста, чем до разрешения на выезд. И все они подают прошения о предоставлении им убежища, отказать в которых власти Германии не вправе.