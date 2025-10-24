Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь - сооснователь и активный участник ООН

Организации Объединенных Наций исполняется 80 лет! Александр Лукашенко поздравил Генсека Антониу Гутерриша с юбилеем ООН.

Именно в этот день в 1945 году мир стал другим - в силу вступил Устав организации. Наша страна участвовала в подготовке этого исторического документа, став одной из стран-основательниц и полноправной участницей мировой дипломатии. И все эти восемь десятилетий Беларусь остается на передовой миротворческих усилий, предлагая смелые инициативы и отстаивая принципы мирного сосуществования.

Наиважнейшая площадка для переговоров: ООН - 80 лет

В честь юбилея в Минске, в зале Белорусской государственной филармонии, состоялось торжественное собрание. Кульминацией праздника стало специальное гашение государственного почтового знака, выпущенного к 80-летию ООН.

Также ООН продолжает активную работу по достижению Целей устойчивого развития. Беларусь демонстрирует значительный прогресс в этой области (уже выполнено около 80 % намеченных задач). В общем мировом рейтинге страна занимает 32 место среди 167 государств.

