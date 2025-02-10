Белевич о локализации, которая позволит поддерживать и обслуживать электрокар и через 10 лет

Поможет ли локализация удешевить белорусский электрокар, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

Сотрудничество в этом проекте идет только с белорусскими предприятиями, отметил он. "Сейчас идет вопрос проработки именно снижения цены, плотная работа с заводами, как мы можем еще понизить цену, чтобы автомобиль стал конкурентоспособным по стоимости", - подчеркнул Александр Белевич.

"Если мы говорим про традиционный китайский автомобиль, то он выпускается даже не десятками тысяч, не сотнями тысяч. Компонентная база выпускается под миллионы автомобилей. Если мы делаем компонентную базу только под свои автомобили, то предприятиям надо вложиться в технологическую оснастку, но чтобы эта технологическая оснастка окупилась, должна быть большая серия. И чем больше эта серия, тем дешевле будет конечное изделие", - пояснил он.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be39fca-94ce-4f83-98c8-f023604f17be/conversions/15bfd598-5c1a-485a-944c-069fcecb386e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be39fca-94ce-4f83-98c8-f023604f17be/conversions/15bfd598-5c1a-485a-944c-069fcecb386e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be39fca-94ce-4f83-98c8-f023604f17be/conversions/15bfd598-5c1a-485a-944c-069fcecb386e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be39fca-94ce-4f83-98c8-f023604f17be/conversions/15bfd598-5c1a-485a-944c-069fcecb386e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В вопросах локализации не всегда есть возможность выйти на тот уровень цен, который нам дают наши китайские партнеры, рассказал Александр Белевич. Но они ищут оптимальные решения иногда за счет кооперации, иногда рассматривают вариант забрать технологическую оснастку из Китая, а на ее базе изготавливать компоненты здесь.

Комментируя мнение скептиков, которые часто говорят, почему бы не закупать китайские комплектующие, не собирать здесь, что это бы удешевило машину, Александр Белевич обратил внимание, что за одним автомобилестроительным заводом стоят десятки заводов-производителей компонентов, в которых работают десятки тысяч людей. "Потом еще на те заводы работают еще более мелкие заводы, которые поставляют по кооперации. И в итоге при кажущемся одном заводе МАЗ вокруг этого завода сотни, если не ближе к тысяче предприятий, которые поставляют все комплектующие. Соответственно, это люди, это рабочие места, это добавочная стоимость, которая остается в Беларуси. То же самое и по легковому автомобилю", - сказал он.

Александр Белевич:

"Если мы будем покупать компонентную базу из Китая, то у нас автомобиль будет более конкурентоспособен. С этим сложно поспорить. Но, во-первых, мы не можем гарантировать, что через 5 лет мы сможем обеспечить ремонтную базу, потому что если основной производитель перестанет производить, мы не сможем покупать компоненты для ремонта и дальнейшего поддержания автомобилей на рынке. С другой стороны, мы не создадим знания в республике и не сможем развивать это направление".

Заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси добавил, что легковое автомобилестроение является своеобразным драйвером для коммерческого транспорта. "Электробусы, коммерческие грузовые автомобили такими сериями не выпускаются. И если мы уже поставили производство на сотни тысяч, то компонентная база для коммерческого транспорта автоматически начинает удешевляться. И это делает дешевле нашу основную технику, наш коммерческий транспорт, который более традиционен для Республики Беларусь", - пояснил он.

Достаточно высокий уровень локализации - около 70 %, но нет целесообразности в полной локализации, считает он. "Всегда есть определенный уровень, когда это экономически целесообразно. Сейчас ведется работа в основной серии автомобилей BELGEE - стекла, кузовные детали, панели, пластик, сиденья. Если это все локализуется, то, соответственно, будет более глубоко локализован и наш электромобиль. Но нужно ли?"

По его словам, важно обратить внимание на интеллектуальную составляющую, без которой невозможно развивать продукты. "Если, условно, перестанут производиться сидения, мы там худо или бедно справимся, это не критично для поддержания автомобиля на рынке. Если мы потеряем программное обеспечение блоков управления, то мы не сможем развивать продукт, - пояснил он. - Первая задача - это локализовать ключевые компоненты, которые обеспечивают развитие линейки и позволяют уверенно сказать, что через 5 лет, через 10 лет сможем обслужить этот автомобиль. Все остальное - это детали, в которые, может, не стоит вкладываться на этих серийностях выпуска. Если мы выйдем на какие-то большие серии, сотни тысяч автомобилей, конечно, тогда надо локализовывать 100 % автомобиль. Но пока, наверное, нет смысла".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/462ba789-bafc-4b02-8793-6a43314d266a/conversions/8894098b-e204-4679-b9eb-ef0191fc888f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/462ba789-bafc-4b02-8793-6a43314d266a/conversions/8894098b-e204-4679-b9eb-ef0191fc888f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/462ba789-bafc-4b02-8793-6a43314d266a/conversions/8894098b-e204-4679-b9eb-ef0191fc888f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/462ba789-bafc-4b02-8793-6a43314d266a/conversions/8894098b-e204-4679-b9eb-ef0191fc888f-xl-___webp_1920.webp 1920w