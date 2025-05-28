3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Белорусский язык сохраняет историю и эволюционирует
Как относятся белорусы к языку сегодня? И почему вообще в стране возникает такой вопрос? В Беларуси всегда мирно сосуществовали оба родных нам языка - русский и белорусский... Если настоящему белорусу все понятно (в том числе после известного референдума 1995 года), то потерявшие Родину, кажется, быстро стерли из памяти и объявление остановок, и вывески на самых спокойных в мире улочках белорусских городов.
Типичное предательское тявканье из-за кордона уехавших из Беларуси:
"...для нынешних властей белорусский язык - это что-то страшное, что-то, что не должно существовать..."
"...на практике делалось все, чтобы белорусский язык был исключен из системы общественной жизни, госуправления"...
"...разговаривать по-белорусски было невозможно. Была такая политика - делать все, чтобы была русификация, чтобы люди забросили свой язык, литературу"…
"люди, говорящие по-белорусски, считаются противниками режима и подвергаются арестам, штрафам, тюремному заключению по политически мотивированным обвинениям".
Посмотрим, что действительно делаем с наследием сегодня, не обращая внимания на предательское тявканье из-за кордона, которое должно опять растрогать европейских чиновников.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Они чрезвычайно сильно спекулируют на этой теме. Когда кто-то там рассказывает о каком-то пренебрежении, уничтожении историко-культурного наследия Беларуси, настойчиво рекомендую прочитать Директиву № 12. Был самобытный белорусский этнос, который стал самобытной белорусской нацией. У этой нации есть свое историческое наследие, есть своя историческая государственность. Белорусский язык развивается, живет и будет жить вопреки всем тем, кто кричит о его смерти. Преждевременно господа кричат".
Язык должен отображать и развитие государства. Живой язык - с уважением к истории, но не без эволюции. В 2008 году Беларусь сделала беспрецедентный шаг - был принят Закон "О правилах белорусской орфографии и пунктуации". Придали эталонный характер литературному языку.
Виктор Ивченков, доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:
"Это вроде бы успокоило все слои общества. Ведь до закона чего только не вытворяли по правде говоря. Там и [л’] вот эти, и "клясы", и ассимиляционная мягкость. Ну не может быть того, чтобы язык вернулся на сто лет назад. Это явление польского языка. И мы все прекрасно знаем, что по 1939 год мы были под Польшей. Естественно, что и в орфографическом плане были проникновения. И они не то что натуральным образом появлялись в белорусском языке, а искусственно, принудительно".
Фильм| Белорусский язык - это наше тождество. Как белорусы сохраняют свою национальную сокровищницу?
Как белорусы относятся к родному языку сегодня? Специальный репортаж с проспекта Независимости, живой артерии Минска, где звучит голос нации. Опрос жителей, взгляд на белорусскоязычное образование в гимназии № 23 и мнения экспертов: от депутата Игоря Марзалюка до профессора Виктора Ивченкова и директора Института языковедения Игоря Копылова. Почему вопрос языка возникает опять? Что делается для сохранения наследия, как государство поддерживает белорусскую культуру - от перевода кодексов до реставрации Кревского замка? Разбираемся, почему язык живет, несмотря на спекуляции из-за границы.
Сфера делопроизводства быстро впитала сформулированные нормы. Белорусскоязычная правовая база была создана. Решение за парламентом: принять соответствующий механизм для рассмотрения документов на обоих языках. Тем временем велась сложная работа в Институте языкознания при Академии наук. Один из проектов, который выполнялся по поручению Президента, - перевод кодексов на белорусский язык.
Игорь Копылов, директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
"Работа непростая, поскольку юридическая терминология очень специфическая. Каждый кодекс имеет свои особенности. И иногда над подбором эквивалентов к русским терминам нам приходится потрудиться. При переводе кодексов мы ввели некоторые новые термины. В частности, "сужэнцы" в значении "супруги". Другого выхода не было. Мы возродили старобелорусское слово "тэстамент" в значении "завещание". Это слово употреблялось еще в XIV-XVIII веках в период ВКЛ".
Телефильм "Ізноў пра мову" - ответ на вранье и истерические фантазии беглых. Представители "культпротеста" выдумывают о якобы уничтожении белорусской культуры, сочиняя европейским "грантодателям", что власти Беларуси игнорируют национальные традиции и отправляют за решетку за звучание белорусского языка.