Беляева: Каждому народу нужны герои, на примере которых мы воспитываем молодежь

Каждому народу нужны герои, на примере которых мы воспитываем молодежь. Быть благодарными нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной - наша общая ценность и задача.

Об этом рассказали гости выездной студии "Первого информационного" в Минском международном выставочном центре "БелЭкспо", где развернулась главная выставка Беларуси, посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"В этой выставке задействованы не только фонды Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, но и более 30 государственных музеев в Беларуси. Поэтому подбирались предметы говорящие, с интересными историями, которые вроде бы немые свидетели тех событий, но, давая расширенные аннотации, мы через эти предметы погружаем людей в те или иные моменты истории Великой Отечественной войны".

"Мы увидим настенные часы, но это не просто настенные часы, это настенные часы, в которых прятались листовки и переписка с партизанами. Вот это конкретно вещь, которая была именно тогда, - отметил Дмитрий Шляхтин. - Если стоит в экспозиции 120-миллиметровый миномет, это миномет, который принимал участие в событиях Великой Отечественной войны, начиная со Сталинградской битвы и дошел до Берлина. Его история зафиксирована в формуляре, и мы про него знаем достаточно много. То же касается мемориальных комплексов. И, безусловно, здесь мы подбирали именно те предметы, которые будут сами доносить посетителю вот эту важную и хорошую информацию, большую информацию. Ну, а обгорелые бревна из сожженной Хатыни - это вещи, которые не нуждаются вообще ни в каких комментариях".

Великая Отечественная война - это источник, это стержень нашего патриотизма

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: