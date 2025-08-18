3.71 BYN
Politico: совместного заявления Трампа и Зеленского после встречи в Белом доме не будет
Автор:Редакция news.by
Выпустить совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне в планах нет. Результаты определятся в ходе мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
"Нет планов по публикации совместного заявления после встреч в понедельник, а конечные результаты будут определены в процессе", - говорится в публикации.
Отмечается, что показателем возможных итогов мероприятия будет настроение президента США Дональда Трампа.
"Все зависит от тона Трампа", - приводит издание слова одного из чиновников.