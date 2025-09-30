Богодель: Все, что мы сегодня видим в Молдове, было предсказуемо со времен выборов Майи Санду

Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель считает, что все, что мы сегодня видим в Молдове, было предсказуемо и шло еще со времен выборов Майи Санду, которые проходили в 2024 году. По его словам, там, по сути, были отработаны все технологии: электронное голосование, голосование за рубежом, работающие технологии из Франции, Британии, Румынии. "В принципе все, что было отработано там, было просто повторено в данный момент в ходе парламентских выборов. Мы каким-то образом отреагировали на то, что происходило тогда, в ходе президентских выборов? - задался он вопросом. - Нет. Мы, может быть, отреагировали на то и не признали эти выборы? Нет, мы их признали. Чего мы сейчас ждали? Они четко поняли, репетиция прошла удачно. И результат, который сегодня есть, это просто следствие того, что было продемонстрировано нам ранее".