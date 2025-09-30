3.69 BYN
Богодель: Все, что мы сегодня видим в Молдове, было предсказуемо со времен выборов Майи Санду
Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти. В ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Такого вопиющего случая фальсификации результатов выборов в Европе не наблюдалось давно, за исключением Румынии. Но это мало интересует саму Европу.
Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель считает, что все, что мы сегодня видим в Молдове, было предсказуемо и шло еще со времен выборов Майи Санду, которые проходили в 2024 году. По его словам, там, по сути, были отработаны все технологии: электронное голосование, голосование за рубежом, работающие технологии из Франции, Британии, Румынии. "В принципе все, что было отработано там, было просто повторено в данный момент в ходе парламентских выборов. Мы каким-то образом отреагировали на то, что происходило тогда, в ходе президентских выборов? - задался он вопросом. - Нет. Мы, может быть, отреагировали на то и не признали эти выборы? Нет, мы их признали. Чего мы сейчас ждали? Они четко поняли, репетиция прошла удачно. И результат, который сегодня есть, это просто следствие того, что было продемонстрировано нам ранее".
Это другое | Итоги парламентских выборов в Молдове. Как режим Майи Санду борется с оппозицией
В Молдове подвели итоги парламентских выборов, но гражданам страны от этого легче не стало С одной стороны получилась очередная победа диаспор, но не тех, кому важно процветание государство здесь и сейчас. Со второй - эти выборы сложно назвать демократическими. В новой "демократии" по-европейски - все решают самоназначенные элиты и деньги, но не народ. - Как режим Майи Санду подавляет оппозицию? - Почему гражданка Румынии стала президентом Молдовы? - Что происходит с журналистами, которые осмеливаются говорить правду, и что ждет Молдову дальше? Подробности в проекте "ЭТО ДРУГОЕ"
Эксперт считает, что наивно было предполагать, что Молдова, которая сегодня находится к Европе ближе, чем Украина, просто так сблизится с Россией и Беларусью.