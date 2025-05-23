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Более 1 тыс. конкурсантов и 50 компетенций - в Беларуси стартовал конкурс ProfSkills Belarus 2025
В Беларуси почти 50 % 9-классников выбирают поступать в колледж, а развитие профобразования является общемировой тенденцией. Это отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
23 мая в Минске стартовал конкурс ProfSkills Belarus 2025, где рабочие, учащиеся колледжей и вузов из Беларуси и еще 7 стран показывают свои умения в 50 компетенциях.
На одной площадке сотни специалистов, которые могут собрать вас на свидание - сделать маникюр, массаж, прическу. А еще могут приготовить еду на любой вкус - от белорусских драников до блюда из ресторана Мишлен.
Максим Лабохо, участник ProfSkills Belarus 2025 (Беларусь):
"Будем готовить одно из блюд Мишлен - картофельная грата. Блюдо из картофеля с соусом на основе молока и трав. Заварное пирожное будет стоять на карамели. И будет сделан треугольничек из двух вот этих посыпок".
Они соберут и доставку еды на дом, который тоже для вас обустроят. А точность будет верна до миллиметра.
Галина Ермоловская, главный эксперт ProfSkills Belarus 2025:
"На площадке малярной и декоративной работы ребята выполняют 4 задания - это поклейка обоев, жесткая фреска. 2 задания - геометрическая фреска на скорость. Фристайл-фреска - это домашнее задание".
Более тысячи конкурсантов и экспертов со всей Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья готовы показывать, на что они способны. Соревнуются рабочие, специалисты, обучающиеся колледжей и вузов в 50 компетенциях. Сферы абсолютно разные - от производства и строительства до моды и флористики.
ProfSkills Belarus 2025 является самым масштабным по количеству участников и международному присутствию конкурсом. Кроме белорусов, конкурсанты еще из 7 стран соревнуются за звания лучших в своем деле.
Нушохид Кувонов, участник ProfSkills Belarus 2025 (Узбекистан):
"Я студент политехнического колледжа из Узбекистана".
Илья Казарин, участник ProfSkills Belarus 2025 (Россия):
"Разбираю задания, которые выдали на чемпионате для того, чтобы почитать конструкцию квартиры. Этот модуль для нас является новизной, у нас такого нет".
Александр Ивченко, главный эксперт ProfSkills Belarus 2025:
"Ребята изучают чертежи произвольной квартиры и считают необходимое количество материалов, которое должно пойти на данное задание. Это очень важно, потому что когда вы ждете у себя дома специалиста и зовете его, чтобы он вам что-то сделал, он должен вам ставить список того, что вы должны купить в магазине. Соответственно насколько четкий будет этот список, будет понятно, насколько вы сэкономите деньги, либо будете несколько раз ездить в магазин".
"Большое количество участников, с каждым годом оно нарастает из числа работающей молодежи, потому что возрастные ограничения - это 21 или 24 года в зависимости от компетенции. Мы ставим себе задачу, чтобы не только учащиеся колледжа, но и молодые специалисты с предприятий приходили, принимали участие для того, чтобы быть ориентированным на своем предприятии для повышения профессионального мастерства", - отметил Андрей Иванец.
В рамках ProfSkills Belarus 2025 в Минске также организованы специальные категории для участников с ограниченными возможностями. Соревнования продлятся до 25 мая, а 26-го наградят достойных.