Владимир Зеленский заявлял, что не поступится с территориями, а недавно в СМИ появилась информация, что вроде Украина уже готова признать некоторые территории российскими.

Но как так получилось, что Украина 15 августа, когда прошел саммит президентов РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа, оказалась не за столом переговоров. На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Анатолий Булавко.

"Дело в том, что это вполне закономерный процесс, так как Украина уже давно продемонстрировала отсутствие своей субъектности в международной политике. Это начиная с того, что экономика Украины уже без внешних вливаний фактически не функционирует, и заканчивая эксцессами, которые произошли с Зеленским во время визита и встречи с Трампом на широком обозрении в Белом доме", - обратил внимание депутат.

Политика - это холодный расчет и прагматизм, а не эмоции. Анатолий Булавко

Государственный деятель вспомнил, что Зеленский в последнее время особенно часто ссылался на Конституцию своей страны и заявлял, что Закон государства не позволяет ему делиться территориями. Но, как подчеркнул эксперт, вместе с тем он забыл, что Конституция уже больше чем год не позволяет ему руководить Украиной, однако этот момент уже не берется во внимание.