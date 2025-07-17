Чем участникам "Поезда Памяти" запомнился проект

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c14d8d-6266-4097-b57a-53a071c8148a/conversions/1be6f651-1421-4248-9bc8-e8543a7dad61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c14d8d-6266-4097-b57a-53a071c8148a/conversions/1be6f651-1421-4248-9bc8-e8543a7dad61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c14d8d-6266-4097-b57a-53a071c8148a/conversions/1be6f651-1421-4248-9bc8-e8543a7dad61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c14d8d-6266-4097-b57a-53a071c8148a/conversions/1be6f651-1421-4248-9bc8-e8543a7dad61-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. Ее течение определяют не только даты и битвы, но и судьбы людей - тех, чьи имена высечены на мемориалах, и тех, кто сегодня хранит их подвиги.

Четыре года назад спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко запустили культурно-образовательный проект "Поезд Памяти". В юбилей 80-летия Победы состав превратился в интернациональный экипаж. Было предусмотрено 15 городов к посещению, 15 дней в пути и представители 15 бывших советских республик. Магия чисел начиналась с заветной фразы: "Поезд Памяти" Москва-Брест прибывает на 4-й путь Варшавской стороны вокзала".

По поручению Генералиссимуса СССР Иосифа Сталина после военной разрухи вокзал в Бресте было поручено возобновить так, чтобы он показывал всю мощь и гордость Советского Союза, именно подчеркивая дань памяти городу, который первым на себя принял удар в самом начале Великой Отечественной войны. "Поезд Памяти-2025" начал свой ход из города над Бугом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Брест первым принял на себя удар, а Брестская крепость для всех является и по сегодняшний день примером стойкости, мужества, безмерного героизма советского народа. Очень хочется, чтобы каждый раз все, кто становится участниками "Поезда Памяти", были добрыми проводниками мира и добра на земле".

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То, что до этого ребята читали в учебниках или видели в телеэфире, не идет ни в какое сравнение с тем, что предстояло им увидеть на реконструкции военных событий в Брестской крепости.

В феврале 1943-го Гитлер издал приказ, согласно которому требовалось войну с партизанами приравнять к боевым действиям на фронте. В Беларуси партизанами числились более 370 тыс. человек, которые сражались за Родину. Но в ответ партизанскому сопротивлению, к сожалению, немцы устроили Хатынь и еще 216 сожженных деревень. Однако история все расставила на свои места - сначала была "рельсовая" война, потом операция "Концерт", после - "Багратион". В итоге Гомельский регион был освобожден первым.

"Прадед Алесь прошел все ужасы войны. Как только ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию, там он и встретил войну, сразу же попал в плен. Там находился как на территории СССР, так и Германии. Прадед предпринимал многочисленные попытки сбежать, но ему не удавалось это. Он освободился только после Победы, остался в Беларуси, построил семью. Но он на всю жизнь запомнил Великую Отечественную", - рассказала личную историю участница "Поезда Памяти".

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Проект "Поезд памяти" - визитная карточка молодежной политики Беларуси и России. Белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин особо отметили уникальность проекта на Форуме регионов, прошедшем в 2025 году в Нижнем Новгороде. В процессе воспитания подрастающего поколения важно напоминать о том, что истина, а что - нет, в противовес всевозможным фейкам, раскрывать детям глаза на правду.

В Союзном государстве насчитывается около 90 тыс. мест ратной славы и народной памяти, и каждое из них говорит само за себя.

"На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в 160 братских могилах покоятся более 500 тыс. человек, из которых 470 тыс. - мирные жители, погибшие от голода и болезни во время блокады Ленинграда. Мой прадед Лиховидов Николай Георгиевич с самого начала войны был на фронте, возил грузы в блокадный Ленинград. Отмечался как образцовый водитель и автомеханик. Был удостоен медали "За отвагу". Если бы не он, возможно, мы бы сейчас и не жили", - рассказал участник проекта "Поезд Памяти".

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом Кургане стал официальным символом 80-летия Великой Победы. Собирательный образ Родины-матери появился на агитационных плакатах еще в 1941 году. Художник Ираклий Тоидзе вспоминал, что прототипом женщины на плакате стала его жена. Услышав сообщение о нападении на СССР, она вбежала в мастерскую художника с криком: "Война!". Но война изменила свой ход под Сталинградом (сейчас Волгоград) - именно в этом городе начали приближать Победу.

Народная война велась не только на полях битв, но и на предприятиях. В годы ВОВ Пермь, к примеру, внесла огромный вклад в обеспечение нужд фронта. На местных заводах трудились около 100 тыс. человек и работали 74 предприятия, которые производили оборонную продукцию. Сам город принял 124 эвакуированных объектов промышленности. Были также введены обязательные дополнительные сверхурочные работы и отменены отпуска, а рабочий день длился до 11 часов при шестидневке. Но и при таких условиях регулярно перевыполнялся план, все делалось ради фронта и победы над врагом.

Участница "Поезда Памяти":

"Мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне. Его звали Миная Шота Константинович. Он ушел на фронт в возрасте 18 лет, дошел до Берлина. На войне у него опасная работа - работа связистом. Однажды в бой под Курском немецкий снаряд перебил провода, и бойцы никак не могли получить команду на отступление. Мой прадедушка, несмотря на пули, взял инструмент в руки и метр за метром пошел дальше. Ему за считанные минуты удалось восстановить линию связи и тем самым спасти жизнь сотням бойцов. Для меня он является настоящим примером мужества и героизма".

Поездная романтика и длительные переезды открывали огромное поле для творчества. У наследников победителей было много инициатив - утром приветствовали друг друга по радио, потом вели рубрику о своих победителях, читали и писали стихотворения на родных языках. А для коммуникации между вагонами работала "полевая" почта с бумажными письмами.

"Полевая" почта в "Поезде Памяти" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca57171-bbe5-4546-a286-2bde04335142/conversions/e55d272e-8207-4745-91a2-1178927a0188-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca57171-bbe5-4546-a286-2bde04335142/conversions/e55d272e-8207-4745-91a2-1178927a0188-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca57171-bbe5-4546-a286-2bde04335142/conversions/e55d272e-8207-4745-91a2-1178927a0188-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ca57171-bbe5-4546-a286-2bde04335142/conversions/e55d272e-8207-4745-91a2-1178927a0188-xl-___webp_1920.webp 1920w "Полевая" почта в "Поезде Памяти"

Для проекта был предоставлен яркий двухэтажный состав, который оснащен по самому высокому классу. Может быть, поэтому там царил особый уют? Кстати, в поезде оборудованы даже игровые купе. За четыре года в проекте были задействованы около 30 тыс. человек. Под чутким руководством уникальной женщины "Экспресс" курсирует уже третий год. Людмила Безуспарис уверена, что случайных людей в ее поезде нет, так же, как и нет случайных строк в ее стихотворениях детям.

Людмила Безуспарис news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71e775-788d-467f-a4b9-044eff96a18e/conversions/a7f06728-1d95-4387-9ae9-f759e936f77d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71e775-788d-467f-a4b9-044eff96a18e/conversions/a7f06728-1d95-4387-9ae9-f759e936f77d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71e775-788d-467f-a4b9-044eff96a18e/conversions/a7f06728-1d95-4387-9ae9-f759e936f77d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71e775-788d-467f-a4b9-044eff96a18e/conversions/a7f06728-1d95-4387-9ae9-f759e936f77d-xl-___webp_1920.webp 1920w Людмила Безуспарис

Она поделилась, что вдохновляется этим проектом. Садясь в поезд и отправляясь со станции Москва-Смоленская, Москва-Белорусская, уже сразу начинает знакомиться с ребятами. По словам Людмилы, буквально на следующий день, проходя по составу, она спокойно общается с участниками. "Состав сродни отелю на колесах, потому что все ребята имеют возможность принять душ в любое время. Для них оборудован отдельный, которым пользуются только дети. Еще они могут постирать - в поезде есть стиральные машины, а также погладить личные вещи. В моей команде сильно привито чувство коллективизма и патриотизма. Работники поездной бригады находятся на одной волне с детьми", - добавила женщина.

За 15 дней из поезда передали 3233 видеопривета и отправили 3000 открыток, где даже почтовая марка стала брендом. Теплые весточки для родных и близких разлетались по разным уголкам Евразии, а ответ себя не заставлял долго ждать. Правда, не на бумаге, а на перроне.

В Беларуси юным путешественникам показали флагманские предприятия, историко-культурные наследия и, конечно, познакомили с людьми.

Один из участников культурно-образовательного проекта поделился эмоциями от увиденного. Он подчеркнул, что Республика Беларусь произвела на него положительное впечатление, ведь она очень чистая и красивая. Особенно, как отметил мальчик, ему пришелся по душе Софийский собор в Полоцке, когда впервые услышал орган. А от белорусского народа чувствовал теплоту и захотел еще раз оказаться в Беларуси.

За 10 минут до общего сбора интернациональный состав вожатых уже стоял на ногах. 20 человек отвечали за 200 подростков - на каждые 10 детей был один наставник. Подъемы, отбои, экскурсии, отрядная работа и даже трогательные моменты - все это происходило строго по таймингу.

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8730 км истории и дружбы проехали под великим Знаменем Победы. Это расстояние навсегда связало судьбы тех, кто никогда не забывал, откуда он родом, но теперь точно знает, что он из "Поезда Памяти", ведь язык истории Великой Победы в переводе не нуждается.

"Я не понаслышке знаю, что такое снаряд, который падает рядом с тобой. Это очень страшно. Особенно страшны сирены, звучащие очень громко и пугающие всех. Мы не боимся говорить в глаза, что мы помним и чтим память светского народа. Народа, который отстоял, чтобы мы жили под мирным небом и чтобы не слышали никогда звуки грохота и войны", - рассказал участник "Поезда Памяти".

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