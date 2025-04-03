Через Беларусь попытались провезти 580 кг взрывчатки - замешано ли НАТО?

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Через белорусскую границу со стороны Польши пытались провести в Российскую Федерацию почти 600 кг взрывчатого вещества. Брестские таможенники проявили высочайший профессионализм: запрещенный груз был выявлен, а значит предотвращены возможные теракты в братской России.

Водителя использовали якобы втемную, но следствию еще предстоит установить детали. Машину - старенький Mercedes Sprinter - на молдавских номерах перегоняли из Евросоюза в Россию. В Литве грузовую машину переварили в пассажирский транспорт, поставили на регистрацию в Молдове и перегнали в Польшу, где водитель-белорус автомобиль забрал и должен был доставить в российский город Пятигорск. Машина к водителю попала уже переваренная и с опасным грузом. Возникает вопрос: когда опытный водитель садится за руль самого популярного грузового микроавтобуса, пусть и измененного, заметит ли он, что машина тяжелее обычного более чем на полтонны? Или это другое? Или водитель действительно ни при чем?

И главный вопрос - знал ли водитель, что везет?

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Закон суров, но он закон. А значит за незаконную перевозку взрывчатых веществ через границу Беларуси и Евразийского таможенного союза водителю грозит 10 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено и в отношении пока не установленных участников преступной схемы.

Журналист "Первого информационного" Ксения Лебедева задала вопросы Евгению Манько - водителю того самого авто.

На вопрос, как машина, начиненная взрывчаткой, оказалась у него, мужчина ответил: "Это в сфере моей профессиональной деятельности. Я как юрлицо занимаюсь перевозкой автомобилей из Европы в Россию, из Европы в Беларусь. Дают задания, люди обращаются для перевозки. Точно так же и здесь получилось - ко мне обратились. Стандартная ситуация. Обратились для того, чтобы я перевез легковые автомобили из города Тересполя в город Пятигорск. Согласился на это, потому что это моя работа".

"Вас хорошо в этой сфере деятельности знают уже, поэтому к Вам обращаются из стран Евросоюза?" - поинтересовалась журналистка.

"Да, - ответил Манько.

Ксения Лебедева попросила мужчину подробнее рассказать, как он оказался в этой ситуации, кто на него выходил, как была выстроена цепочка, кто являлся заказчиком и конечным получателем.

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Евгений Манько:

"Роман, мой товарищ из Эстонии, обратился ко мне в очередной раз. Без всяких проблем я ему перевозил технику разную, снегоходы и легковые автомобили. Сам лично с ним знаком, и никаких мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, у меня не было. Конечным получателем был гражданин Российской Федерации, проживающий в Кабардино-Балкарии - в городе Пятигорске. И туда мне и надо было доставить автомобиль. Зовут человека Алим. Я конкретно с ним не общался, когда принимал автомобиль. В принципе я всегда так делаю. Мне это не важно, потому что я доставляю автомобиль, скажем так, во внутренний таможенный пост. Там меня встречают таможенники. Я оставляю автомобиль, получаю документы свои как перевозчик и уезжаю. Единственное, что я знал от Романа, что есть Иван, который к нему обратился за этим всем. И Иван занимался переделкой автомобиля. Автомобиль внутри был не просто грузовой, а был переделан как автодом какой-то".

Интересный момент: в процессе модификации автомобиля посредник держал Евгения в курсе того, как автомобиль трансформируют, и присылал ему фотографию от заказчика, который называл себя Иваном, в чем в принципе никакой необходимости не было.

Взрывчатое вещество было спрятано в нишу в полу автомобиля и в перегородку между грузовым отсеком и кабиной водителя. Эксперты, работавшие на месте, говорят о качественной сварочной работе, укладке взрывчатого пластичного вещества и маскировке специфического запаха перевозимого груза. Работали профессионалы. Но для того, чтобы разобраться в масштабе произошедшего, нужно понимать, что за взрывчатое вещество пытались доставить в пункт назначения.

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Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси:

"Это был ТЭН, смешанный с пластичным взрывчатым веществом ПВВ-5. После демонтажа ниши и перегородки транспортного средства мы извлекли из транспортного средства общие массы данного белого и желтого вещества - примерно 580-600 кг. И было все это передано сотрудникам следствия. Данная смесь более характерна зарубежным государствам. То, что я сейчас видел, похоже на взрывчатые вещества, привезенные из государств зарубежья - Евросоюза и приграничья Республики Беларусь".

ТЭН часто используют в террористических атаках из-за его взрывной силы. Его можно спрятать в необычной упаковке, замаскировать, как в случае с машиной. При этом его сложно обнаружить с помощью рентгеновского оборудования.

Например, известны случаи попытки подрыва грузовых самолетов с укладкой в перевозимые принтеры взрывчатки.

В Бресте ситуацию спасла настойчивость и проницательность сотрудницы таможни. По определенным признакам машина показалась ей подозрительной, микроавтобус несколько раз и под разными углами просканировали. Интуиция девушку не подвела. Она спасла жизни огромного количества людей.

Владимир Грубник, эксперт в области минно-подрывного дела (Россия):