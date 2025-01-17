Что белорусы вкладывают в понятие "качество" и почему оно так прочно вошло в нашу жизнь?

Нынешняя пятилетка пройдет в Беларуси под знаком качества. Соответствующий указ 17 января подписал Президент. Главные цели - дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности экономики, совершенствование общественных отношений. Указ определил стратегические задачи в самых разных сферах: от доступности и высоких стандартов в образовании и медицине до развития ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Так что же белорусы вкладывают в понятие "качество" и почему оно так прочно вошло в нашу жизнь?

Ставка на модернизацию и повышение квалификации

Отечественная продукция конкурирует, а порой и лидирует на мировых рынках. Это факт. А все потому, что вкусная, безопасная, натуральная. Если это шоколад, то это действительно шоколад, а не жировая глазурь. Если колбаса, значит там точно есть мясо. (Специалисты дополнят: не менее 60 %!) Наши производители не могут написать на обертке одно, а внутрь положить другое. Любопытная статистика: за последние пять лет качество выпускаемой белорусской техники увеличилось более чем на 20 %. По станкостроению и вовсе на 40 %. И это вряд ли стало бы возможным без модернизации: замены оборудования, применения новых технологий. Прогресс любит продвинутых, а еще умелых. Качество создается руками.

Ирина Новикова, завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ:

"Когда были наложены санкции, ряд предприятий из-за какой-то маленькой детали мог остановиться. И хорошо бы, чтобы эту деталь делали на месте, и хорошо бы, если бы делали качественно, потому что, конечно, сделать можно любую деталь, но весь вопрос тоже в качестве, как она будет работать".

2024 год прошел под знаком качества

Объявляя 2024-й Годом качества, Президент ориентировал белорусов на проявление инициативы, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов. Ведь это залог конкурентоспособности и экономического развития страны. Но качество - это не только про отдельный продукт и товар, это про все, что нас окружает.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы все должны понимать, что нужно не только надеяться на бюджет и на государственное финансирование, а начинать с себя, потому что в первую очередь благоустройство и качество нашей жизни - это комфорт. Это те условия, которые мы создаем сами вокруг себя. И, естественно, начиная буквально с малого шажка, обеспечив благоустройство и комфортные условия проживания себе, мы даем толчок к развитию и работаем также в этом же направлении на своих предприятиях, в трудовых коллективах".

Ближайшие 5 лет также пройдут под эгидой качества. Соответствующий указ подписан Президентом. Это сигнал к действию для каждой сферы и для каждого белоруса. Все начинается с ответственного отношения к работе, будь то обслуживание, производство, образование, медицина, строительство.

"В будущем году и не только - пятилетка целая - будет отдана качественному строительству, качественной работе. Готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Любой Президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа - чистота, качество. Это - главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь", - предупредил Президент во время торжественного открытия нового участка третьей линии Минского метрополитена в декабре 2024 года.

Равномерное развитие регионов

Комфортное жилье, развитая инфраструктура, благоустроенные улицы - по этим принципам люди оценивают качество жизни. Человек на селе не должен себя чувствовать хуже, чем житель столицы. Вот почему особое внимание уделяется равномерному развитию регионов, а еще транспортному сообщению между ними. Поручение главы государства - привести в порядок все дороги между райцентрами и агрогородками. Несмотря на уход западных кредиторов, продолжаем строительство важных трасс и магистралей вроде М-3 и Р-46.

Алексей Беляев, политолог, декан факультета журналистики БГУ:

"Учитывая социальную ориентированность белорусского государства и то, что оно старается в условиях определенной ограниченности ресурсов более-менее справедливо распределять эти ресурсы среди всех, то создание качественной среды обитания для людей - это вполне нормально. Это согласуется со стратегией существования суверенной Беларуси".

Качество жизни людей - приоритет государства

В 2024 году Беларусь заняла 30-е место среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития. Лучший показатель среди государств СНГ. Это еще раз подтверждает: качество и благосостояние людей - приоритет нашей государственной политики. Один из последних примеров - артезианская вода во всех кранах белорусской столицы. Президент назвал это величайшим подвигом поколения. А все потому, что чистая вода из-под крана - непозволительная роскошь для многих стран. Для белорусов - норма.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Знаете, как в советское время было? Вроде там ракеты полетели куда-то в космос, а воды не было, а дорога была разбита, а строители запаздывали со вводом новых квадратных метров. И, конечно, в итоге это привело к печальным последствиям. В 1991 году мы лишились нашей общей Родины. Так вот, сделав работу над ошибками, сейчас у нас один из основных, фундаментальных тезисов - повышение благосостояния белорусов".

Каждый должен заниматься своим делом

Президент не раз говорил: каждый должен заниматься своим делом и добросовестно выполнять свою работу. И тогда наша Беларусь станет еще сильнее. В таких, на первый взгляд, простых и понятных словах заложен глубокий смысл. Так мы сохраним мир на нашей земле.

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:

"Президент очень правильно говорит, что если у нас все хорошо с качеством жизни, то никакой гражданин не будет подсаживаться на деструктив. Он будет прекрасно понимать, что какой-то негативный, враждебный нам телеграм-канал начинает рассказывать о том, что жизнь плоха. Гражданин скажет: "Да нет, все это ложь, у нас все хорошо. Зарплата есть, работа есть, качество жизни хорошее". И наша задача не дать возможности нашим врагам, нашим оппонентам использовать любые слабые моменты для раскачки нашего общества".