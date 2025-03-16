Что известно о процессе мирного урегулирования конфликта в Украине, каковы перспективы

На неделе в Москву прилетал спецпосланник Трампа Уиткофф. Это был первый официальный контакт между Россией и США после встречи представителей Вашингтона и Киева в саудовской Джидде 11 марта.

О переговорах сторон информации мало, ее не торопятся афишировать в полном объеме. Однако что-то начинает проясняться. Помощник Трампа Уолтц высказался о признании российскими бывших территорий Украины, а глава МИД Украины заявил о начале формирования команды, ответственной за мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта и подготовку к перемирию.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине держат в тонусе всех, кто следит за политическими новостями и ждет, когда же Трамп сдержит свои обещания и если не за три дня, то до Пасхи нивелирует все противоречия между сторонами конфликта. Москва идеи и предложения США оценивает позитивно, но есть нюансы.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры Украины с США. После них Киев заявил о согласии на 30-дневное прекращение огня.

Путин во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко изложил российскую позицию по предложенному США и Украиной. Он заявил, что Россия поддерживает прекращение боевых действий, но только если это приведет к долгосрочному миру и устранению коренных причин конфликта. Он подчеркнул необходимость гарантий, что за месяц перемирия Украина не проведет мобилизацию, не получит оружие и не сформирует новые боевые подразделения. Трамп в свою очередь после принятия решения о 30-дневном затишье заявил, что вновь возобновляет поставку оружия Украине и разведданных. Такой ход удивляет своей абсурдностью.

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Михаил Хазин, экономист, публицист (Россия):

"В их понимании они как бы поставили нас в ситуацию выбора между плохим и очень плохим вариантом. Плохой вариант - мы не соглашаемся. И тогда они там начинают опять какие-то санкции, еще чего-то. И при этом еще начинают нас обвинять в том, что мы не хотим мира. А вариант очень плохой - мы соглашаемся. И тогда мы получаем на своих границах через полгода новую, сильную, отмобилизованную украинскую армию. А у Трампа, я не хочу сказать 7 пятниц на неделе, но он очень колеблющийся. Мы, собственно, вот это видим. И связано это с тем, что в реальности у него не так много ресурсов и не так много успехов. Он совершенно классический пример политика, который очень активно создает виртуальную реальность, но если мы посмотрим на реальные результаты, тут как бы большие проблемы".

Ничуть не хуже виртуальную реальность создает команда Зеленского. Не дожидаясь официальных решений, она уже начала формировать группу, ответственную за приостановку огня. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. А главной задачей на следующей неделе назвал создание дорожной карты по осуществлению мониторинга почти полуторакилометровой линии фронта. Страны-партнеры Украины уже планируют разместить там более 10 тыс. миротворцев, заявляет британская The Times. По их плану, основную часть контингента предоставят Франция и Великобритания. Однако подключиться планируют и другие. И все это на фоне посещения Путиным Курской области, откуда солдаты ВСУ бегут в прямом смысле, а российская сторона возвращает в свое лоно населенный пункт за населенным пунктом.

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Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Такой сигнал для Запада о том, что мы чувствуем себя уверенно, все переговорные позиции, если они хотят переговариваться, уже обозначены, поэтому совершенно непонятны эти танцы с бубнами, что вы нового можете предложить. Все сказано, просто нужно выполнять. То же самое было и с минскими соглашениями, то же самое происходит сейчас. Поэтому Запад беснуется, находится в некой такой истерике, по всей видимости, они хотят воевать, горячие головы там присутствуют, они действительно как одержимые себя ведут, воинствующая риторика остается, милитаризация регионов, особенно стран Прибалтики, идет просто такими стахановскими методами. Но все понимают, что мы вернемся к хорошей традиции европейской - раз в сто лет получать в зубы. Так было с Наполеоном, так было с Гитлером. Но люди либо не хотят учиться на своих ошибках, либо не помнят эту историю".

После переговоров в Джидде между США и Украиной все ожидали, что пятница и приезд американца Уиткоффа расставит все точки над і. Но вопросов появилось еще больше. Все же Уиткофф является советником по Ближнему Востоку. Тогда причем здесь Украина?

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Сергей Михеев, политолог, общественный деятель (Россия):

"На самом деле, нравится или нет, но США и Россия - это ведущие мировые державы. Поэтому, если они встречаются и говорят о чем-то, то речь идет о глобальных вопросах. Украина играет свою роль, но речь идет о глобальных вопросах. Надо понимать, что вся зацикленность на экономику, вот у вас столько денег, а у нас столько денег, вот у нас такие проценты, а у вас такие проценты, это все немножко от лукавого и немножко для детей. Некоторые и правда в это верят, а некоторым просто мозги пудрят. В реальности в этом мире решающим фактором по-прежнему остается военная сила. Наличие у России такой военной силы, которая может нанести совершенно невосполнимый ущерб Западу, уже это само по себе делает ее тем партнером для США, с которым можно обсуждать геополитические вопросы. Поэтому обсуждаются самые разные блоки вопросов".

Говоря о Ближнем Востоке и Украине, политолог предложил посмотреть новости. "Американцы уловили сигнал, который к ним был послан после подписания договора о сотрудничестве между Россией и Ираном. Президент Трамп говорит о том, что он хотел бы заключить сделку с Ираном, а он не хочет воевать, несмотря на то что Израиль его втягивает. Это означает, что у России есть карта в этой самой игре, - уверен он. - Она может стать посредником. То есть тут сюжеты перекрещиваются, они гораздо более широкие. Есть и вопросы, например, о возобновлении переговоров о контроле за ядерными вооружениями. Есть еще много-много чего. А Украина - один из сюжетов. Но для Трампа, это очевидно, он не является самым важным".

Позиция Вашингтона в этих дипломатических процессах остается неоднозначной. 13 марта Дональд Трамп, встречаясь с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил, что членство Украины в альянсе исключено, а территориальные потери Киева неизбежны. При этом Трамп упомянул о наличии у США рычагов давления на Москву, но не стал углубляться в детали, сославшись на "позитивный" ход переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Михаил Хазин, экономист, публицист (Россия):

"Что такое жесткая политика с точки зрения Путина? Россия объявляет, что в течение двух недель все войска НАТО должны быть выведены на границы НАТО 1991 года, все страны Восточной Европы должны объявить, что они выходят из НАТО с запретом. Если нет, Россия наносит ядерный удар по тем объектам НАТО, которые она считает необходимыми. Это вот такое максимально жесткое действие. Понятно, что этого не будет".

В свою очередь Трамп признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, отмечая, что цель - завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.