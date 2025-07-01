Работники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля пресекли работу незарегистрированной клиники, которая без лицензии оказывала медицинские услуги по стабилизации организма после алкогольной интоксикации. Для выезда на дом к пациентам нанимали действующих и бывших врачей. Рекламу о своих услугах размещали в интернете, используя поддельные сайты.

За 2 года работы, по предварительным подсчетам, получен незаконный доход на сумму более 100 тыс. долларов.

Среди организаторов незаконного бизнеса, по материалам дела, три человека - белорус и двое россиян. Работали по всей Беларуси. Звонки принимали и обрабатывали в Минске по телефонам, оставленных на поддельных сайтах. Далее к клиентам приезжали действующие медики - были и те, кто уже в этой сфере и не работает. И за оказанную услугу брали от 200 до 250 рублей.

Виталий Прибытко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb14a0fe-32fb-49c3-bf1e-1f8ab916be55/conversions/cf3962cc-e997-40eb-bf0e-45fed5b4195e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb14a0fe-32fb-49c3-bf1e-1f8ab916be55/conversions/cf3962cc-e997-40eb-bf0e-45fed5b4195e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb14a0fe-32fb-49c3-bf1e-1f8ab916be55/conversions/cf3962cc-e997-40eb-bf0e-45fed5b4195e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb14a0fe-32fb-49c3-bf1e-1f8ab916be55/conversions/cf3962cc-e997-40eb-bf0e-45fed5b4195e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску:

"Организовали схему с использованием активного агрессивного маркетинга, в том числе рекламы в интернете. Использовалось несколько сайтов, реквизиты нескольких клиник по оказанию "медицинских" услуг. По сути, лечение представляло лишь постановку капельниц с физраствором, либо выдачу таблеток на дому без обращения к врачу".

В Минске пресекли деятельность незарегистрированной клиники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f5a56c-ad5d-4c5a-b5dc-007ced46f417/conversions/4e6cf897-5ce4-420d-a545-68dbc9e9aac9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f5a56c-ad5d-4c5a-b5dc-007ced46f417/conversions/4e6cf897-5ce4-420d-a545-68dbc9e9aac9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f5a56c-ad5d-4c5a-b5dc-007ced46f417/conversions/4e6cf897-5ce4-420d-a545-68dbc9e9aac9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f5a56c-ad5d-4c5a-b5dc-007ced46f417/conversions/4e6cf897-5ce4-420d-a545-68dbc9e9aac9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оперативный сотрудник УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску:

"У организаторов преступной группы на постоянной основе находились на контакте врачи в разных уголках Республики Беларусь. И в зависимости от территории, откуда поступала заявка, они передавали эту заявку врачу. Врач выезжал по адресу к клиенту, где оказывал соответствующие услуги: устанавливал капельницу, вводил необходимые медицинские препараты. Получал от клиента наличные денежные средства в размере от 200 до 250 рублей, половину из которых он переводил на банковскую карту одного из участников организованной группы".

Были и случаи, когда одни и те же клиенты обращались за услугами не один раз. Но в последующие разы заявка поступала уже напрямую медикам, минуя посредников. Все медикаменты, которые использовались в работе, рассказывают специалисты, продаются в аптеках без рецепта. И о специализированной помощи здесь речи не идет.

"Я руководствовался объективным статусом пациента, и если я находил при сборе анамнеза у пациента какие-то противопоказания или у меня были сомнения в отношении того, что это будет для него безопасно, то отправлял его на скорую помощь", - сказал задержанный.

медицина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/778a9c09-5428-4af3-ad64-ac84e49aff96/conversions/dc0150d5-419d-4361-b714-4e4cb23007f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/778a9c09-5428-4af3-ad64-ac84e49aff96/conversions/dc0150d5-419d-4361-b714-4e4cb23007f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/778a9c09-5428-4af3-ad64-ac84e49aff96/conversions/dc0150d5-419d-4361-b714-4e4cb23007f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/778a9c09-5428-4af3-ad64-ac84e49aff96/conversions/dc0150d5-419d-4361-b714-4e4cb23007f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организаторов, которые, по сути, пользовались состоянием людей и обещали им полную анонимность, интересовали только деньги. Осознавать всю серьезность такой ситуации, а именно то, что услуги оказываются нелицензированной клиникой, пациенты вряд ли могли.

Алексей Александров, главврач Минского областного клинического центра "Психиатрия-Наркология":

"Это очень серьезная процедура. Во-первых, лицензирующий орган Министерства здравоохранения оценивает квалификацию специалистов. И это не может быть просто человек, который когда-то отучился на медсестру или на врача. Он должен поддерживать свой профессиональный уровень. При прохождении лицензирования оцениваются условия. Да, есть центры, которые могут консультировать выездным образом, но все равно это все, как правило, не капельница, а консультация врача, потому что необходимы исследования и дополнительные процедуры. И третий очень важный момент - это необходимые медикаменты, которые все-таки не купишь в аптеке. Это те лекарства, которые закупаются либо в системе информации централизованно, либо это даже препараты с ограниченным оборотом".