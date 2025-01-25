Что говорят международные наблюдатели об организации электоральной кампании в Беларуси

В основной день выборов Президента Беларуси 297 молодых людей отпразднуют свой день рождения. А самым возрастным избирателем в стране станет 120-летняя жительница Минской области. Такой информацией поделился глава ЦИК Игорь Карпенко.

Второй день работает информационный центр Центризбиркома во Дворце Республики. Журналисты его уже освоили. Находясь и в нем, и зале следили за пресс-конференцией Игоря Карпенко. Освещают ход электоральной кампании более чем 800 журналистов, из них 330 - зарубежные коллеги.

В 2020-м их было в 1,5 раза меньше. Собственно, и об этом тоже говорилось на пресс-конференции Игоря Карпенко. Еще до ее начала международные наблюдатели рассказали, что успели посмотреть и оценить Беларусь и белорусские выборы.

Одилжон Маматкаримов, международный наблюдатель (Узбекистан):

"Первое впечатление - хорошее настроение у людей. У нас есть информация, что очень хорошо было все подготовлено к выборам по организационным вопросам. Я думаю, завтра мы будем свидетелями на этих торжествах".

Боян Торбица, международный наблюдатель (Сербия): "Я уверен, что на этих выборах победит белорусский народ, белорусское государство, и это поможет сохранить и укрепить стабильность в регионе, в мире и в стране".

"Самое главное, что все прозрачно. Я хочу сказать, что белорусы очень порядочный народ. Только что выборы прошли в Грузии. Несмотря на то, что все было прозрачно и у нас были электронные урны, которые произведены в Америке и проверены всеми западными организациями, они все равно на следующий день сказали, что была фальсификация. Поэтому о чем можно говорить с шулерами? - задался вопросом международный наблюдатель из Грузии Мамука Пипия. - Конечно, они придумывают, что это все фальсификация, но не нужно оглядываться на них, а надо продолжать созидать и работать, идти по той дороге, которой идет Беларусь сегодня. Не надо отвлекаться на людей, у которых у самих серьезные политические и экономические проблемы. Пусть они своими делами занимаются".

27 февраля 2022 года на референдуме белорусы проголосовали за поправки в Основной закон. Коснулись они и выборов Президента. Были ужесточены требования к кандидатам - возраст должен быть не моложе 40 лет. До выборов нужно проживать в Беларуси не 10, как раньше, а минимум 20 лет. Введен запрет и на наличие иностранного гражданства или вид на жительство.

Игорь Карпенко:

"Мы узаконили понятие "электоральный суверенитет". Оно заложено в концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которая утверждена Всебелорусским народным собранием. Это 1 200 делегатов, включая депутатов обеих палат парламента, исполнительная власть, а также избранные делегаты от депутатского корпуса местных советов и делегаты от структур гражданского общества".

Звучали упреки от отдельных людей, что закрылись участки за рубежом, но что касается белорусов, проживающих за границей, отдать свой голос они тоже могут, но в Беларуси. В каждом областном центре открыт такой участок для голосования и, как сегодня сообщил Игорь Карпенко, уже 46 наших соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали.

Игорь Карпенко: "Мы надеемся, что соседние страны не будут создавать препятствия для пересечения нашими гражданами границы с целью реализации избирательных прав. В единый день голосования год назад таких граждан было всего лишь 6".