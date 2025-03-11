Декан мехмата БГУ рассказал, какие революционные разработки есть в школе биомеханики

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В БГУ создано целое научное направление - школа биомеханики. Декан механико-математического факультета БГУ Сергей Босяков рассказал, как давно она возникла и почему. Подробности смотрите в проекте "Актуальное интервью".

Изначально работа началась с медиками в 2005-2006 годах по запросу со стороны отоларингологов. Необходимо было оценить работу определенных протезов среднего уха. "Впоследствии такой частный пример привел к тому, что мы существенно расширили свои модели и смогли охватить на данный момент практически все отрасли медицины, связанные с операциями и реабилитацией таких органов, которые могут рассматриваться как биомеханические системы. Это и отоларингология, и биомеханика глаза, травматология, ортопедия в очень широком формате, начиная от моделирования костной ткани, заканчивая моделированием дельных костей, суставов, и конечностей, также стоматология", - отметил Сергей Босяков.

Среди разработок школы биомеханики есть и революционные - модель нижней челюсти или зубочелюстной системы. Особенность в том, что такая модель разрабатывается, как параметризованную, которая может учитывать на очень высоком уровне индивидуальные особенности пациентов.

"Например, если мы говорим про модель нижней челюсти человека, то мы ориентируемся на компьютерную томографию пациента, но затем по ходу моделирования каждый параметр такой системы параметризуется с тем, чтобы мы могли потом модель настраивать геометрически и по своим механическим свойствам с учетом того, какой перед нами пациент, какие у него особенности. Все это можно описать в специальной программе и настроить модель таким образом, чтобы она соответствовала индивидуальным особенностям пациента", - рассказал декан механико-математического факультета БГУ.

Сергей Босяков подчеркнул, что подобные расчеты - процесс небыстрый. Такая модель - не просто картинка, а изображение, наполненное реальными физико-механическими свойствами и реальным математическим аппаратом. Моделирование может занять около года.