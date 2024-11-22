Директор театра рассказал, почему важно увидеть историческую мелодраму "Без срока давности"

Минск-Новости

Коллектив Молодежного театра эстрады в январе 2025 года удостоен премии Президента "За духовное возрождение". О премьере исторической мелодрамы в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев.

"2024 год для театра эстрады был знаковым в связи с тем, что состоялась премьера исторической мелодрамы "Без срока давности" - нехарактерная для нашего легкого жанра. Это очень серьезная постановка, которая основана на реальных событиях, - подчеркнул он. - Как и все истории войны, она чрезвычайно трагична, заставляет о многом задуматься. Утешает то, что наша история об этой войне, об ужасных событиях тем не менее со счастливым концом".

В 2025 году, по его словам, именно данная постановка станет главным проектом к 80-летию Великой Победы. "Этот спектакль мы планируем широко осветить, широко прокатить по стране. Это важно для белорусского зрителя, увидеть это, проникнуться этим. Тем более это будет интересно", - считает директор театра.

Сергей Медведев: