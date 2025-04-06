"Диспозиция": зачем Германия размещает свои войска у границы с Беларусью?

Германия впервые после Второй мировой войны размещает свои войска в другой стране на постоянной основе. Речь о Литве, где будет развернута бронетанковая бригада бундесвера. В соседней стране уже торжественно представлен герб соединения из ФРГ.

Зачем немцам перебираться поближе к Беларуси? Сами они свои задачи определяют общими фразами о свободе и безопасности. Военные эксперты говорят о наращивании сил НАТО в регионе на случай геополитических изменений, чтобы быть готовыми нанести удар без длительной передислокации.

Новая бригада на рубежах Беларуси - в фокусе проекта "Диспозиция".

Сложно перебить повестку дня, задаваемую Трампом, но Германия постаралась. И даже не в эпатажности и грозности заявлений Анналены Бербок сейчас дело. На неделе мировые массмедиа дружно и претенциозно сообщили, что ФРГ начала первое после завершения Второй мировой войны размещение войск за рубежом на постоянной основе. В Литве прописывается бронетанковая бригада бундесвера. Новость здесь в том, что на постоянной основе. Временно контингенты Берлин где только не размещал и не задействовал. И, как известно, даже Сербию бомбил. Нынешний шаг немецкие власти сделали под привычный в последнее время информационный аккомпанемент бравадной абсурдности. Командир соединения бригадный генерал Кристоф Хубер обозначил мотивацию военной экспансии.

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Прямо планету не иначе собрался защищать отважный Хубер. Его бронетанковая бригада будет расквартирована в 30 километрах от Вильнюса в военном комплексе в Руднинкае. То есть по старой доброй традиции у рубежей Беларуси, страны с самым маленьким относительно ВВП оборонным бюджетом в регионе. Синеокая - это вообще какая-то Мекка для НАТО. Что и где бы в мире ни случилось, Североатлантический альянс реагирует увеличением войск на границе с нашей республикой и заявляет о защите свободы и безопасности. Как здесь снова не вспомнить слова Президента Александра Лукашенко на церемонии инаугурации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (25.03.2025 г.):

"Белорусы - люди мирные, а Беларусь - страна миролюбивая. Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога. Но в годы суверенитета и независимости нас много раз проверяли на прочность, каждый из вас неоднократно доказал свой патриотизм, верность присяге и Отчизне. Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу".

Сразу стоит отметить, что в связи с перемещением соединения бундесвера в Литву, никто в Беларуси за голову не хватается и не паникует. Военные учитывают факты и вырабатывают меры по нейтрализации крепнущей потенциальной угрозы.

Да, в интернете уже отдельные активисты видят призрак Гитлера у нас под боком. Метафорично говорят чуть ли не о возрождении фашизма. Все это в определенной степени имеет место быть, однако, быть может, ситуация имеет и другие корни.

"Когда-то меня, журналиста "Первого информационного", отправили от Минобороны на учебу в военную академию в Германии. Мы тогда неплохо сотрудничали. Что удивило, о нацизме, о концлагерях немецкие офицеры говорить никогда вообще не хотели, увиливали. Им, мне так казалось, действительно было неловко и даже стыдно за эту страницу истории. Однако в воинских частях ФРГ весьма гордятся боевым путем своих подразделений, в том числе в годы Второй мировой. Там запросто расскажут, как лихо воевал тот или иной батальон на территории СССР, какие у него заслуги и награды. Победа Красной армии на поле боя - вот что до сих пор обидно для немецких военных", - поделился собственными впечатлениями автор проекта "Диспозиция".

И в этой точке возможен некий источник реваншизма за разгром своих предков. Реваншизм, следует понимать, вообще свойственен человеческой природе и еще более свойственен государствам. Эту нотку, между прочим, уловили даже в известной американской медиаструктуре Politico. Вот что там написали о германском соединении в Литве.

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Однако есть для нас и оптимистичная информация. Реваншизм реваншизмом, репутация репутацией, но простые люди в ФРГ, видимо, знают прошлое, да и Ремарка читают, а потому не очень-то поддерживают военные потуги властей. Так, согласно последнему опросу, только 17 % немцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае нападения на нее. Что уж говорить о собственном наступательном варианте.