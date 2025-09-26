Дмитрий Швайба: Наличие двух атомных станций выводит Беларусь в топ атомных стран планеты

Планы по строительству второй атомной станции выводят республику Беларусь на принципиально другой уровень. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился медиаэксперт Дмитрий Швайба.

"26 сентября станет кульминационным днем переговоров на атомном форуме в Москве. Что уже совершенно очевидно - это разговоры вокруг такой глобальной технологии, как атомная технология. И мы с уверенностью говорим (уже приоткрыты все тайны), что Россия является абсолютным лидером в части утверждения, поддержания и развития этой глобальной технологии", - заметил Дмитрий Швайба.

Именно вокруг этого и развивался весь атомный форум и продолжает развиваться. Дискуссия весьма уместна, потому что энергогенерация - это возможность современного развития экономики. Уже нет никаких иллюзий о каком-то зеленом переходе, о каких-то экологических разговорах. Их было немало, но сегодня очевидно, что это время нефтехимии, энергогенерации. И Беларусь здесь очень тонко чувствует движение времени, идет в ногу со временем, подчеркнул эксперт.

А заявление о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь делает принципиально новым позиции страны на атомном рынке. И действительно, это была сложная дискуссия для белорусского общества, для экономики. "Технологические сложнейшие решения были осуществлены. Об этом немало вчера говорилось из уст главы государства. Очень откровенный разговор, интересный, кстати говоря, разговор по своей сути. Ведь обществу стало понятно, что Беларусь не просто является территорией исполнения этого технологического приложения. Беларусь самым активным образом участвовала в строительстве, получила эти компетенции и готова дальше совместно с Россией осуществлять эти проекты в третьих странах", - выразил уверенность медиаэксперт.