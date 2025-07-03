Домрачева: Получить звание Героя Беларуси в мирное время особенно почетно

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Золотую пятиконечную звезду носят на левой стороне груди, над орденами и медалями. Медаль и колодка весом 19 граммов. Звезда Героя Беларуси - это единственная награда из чистого золота 585-й пробы.

В 2014 году мы часто сравнивали, а где же благородного металла больше - в звезде Героя Беларуси или в Олимпийской золотой медали. В звезде Героя Беларуси в пять раз больше.

Дарья Домрачева - первая женщина - Герой Беларуси и первая со звездой из мира спорта. Сегодня уже и представить невозможно, что волею судеб, пересекая финишную черту, в руках наша Даша могла держать не белорусский флаг.

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В 2005 году белорусская биатлонистка выступала на универсиаде в швейцарском Инсбруке. Тогда ей было 18 лет. Первое серебро на Чемпионате мира она завоевала три года спустя. Прошло еще два года, 2010-й, случилась первая Олимпийская медаль. Бронза в индивидуальной гонке.

Спустя четыре года новая Олимпиада и новый триумф в белорусском спорте. В течение пяти дней в Сочи Дарья Домрачева выиграла три гонки подряд и стала трехкратной Олимпийской чемпионкой. А еще первой женщиной в биатлоне, получившей три высшие награды на одной Олимпиаде.

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В гонке преследования на 10 км, стартовав девятой и допустив лишь один промах на последнем рубеже, Дарья Домрачева настолько стремительно пролетела по дистанции к первому золоту, что ее назвали белорусской ракетой.

Прямо со стадиона спортсменки отправились на базу в Красную Поляну, чтобы получить первое поздравление от Президента страны. Александр Лукашенко в первые дни Олимпиады находился в Сочи по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Вместе со всеми он болел за белорусских спортсменов.

Тогда и представить было сложно. Это только начало, репетиция перед абсолютным триумфом. В день всех влюбленных Дарья Домрачева завоевала сердца всех любителей биатлона и второе золото в индивидуальной гонке на 15 км.

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Страна скандировала "наша Даша", у экранов телевизоров тогда были все белорусы. Масс-старт. С одним промахом на четырех огневых рубежах Дарья Домрачева снова не оставила шансов своим именитым соперницам. Вот она, настоящая королева биатлона. За высокое профессиональное мастерство и исполнительное спортивное достижение она награждена звездой Герой Беларуси.

"Получить звание Героя Беларуси сегодня, в мирное время, для меня это особенно почетно. И почетно тем, что удостоившись этого звания, я достойно продолжаю традиции предыдущих поколений", - отметила Дарья Домрачева.

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После таких побед воодушевленные девчонки и мальчишки активнее начали записываться в лыжные биатлонные секции, у нас появились новые громкие имена. А Дашу украшали новые медали.