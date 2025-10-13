3.69 BYN
В Центральном ботаническом саду появилась новая скульптура
Автор:Редакция news.by
Новая скульптура появилась в Ботаническом саду к 80-летию Великой Победы. Девочка с голубем как символ мира и благодарности от потомков дополнила экспозицию "Поляна Победы". Ранее здесь установили композиции "Голуби мира" и "Мальчик с голубем".
Центральный ботанический сад НАН Беларуси - самый крупный центр в стране по сохранению биоразнообразия. На площади 100 гектаров разместили более 50 коллекций уникальных растений, оранжереи и цветочные клумбы, плодовые сады и аллеи. Все это находится под защитой государства.