В Центральном ботаническом саду появилась новая скульптура

Новая скульптура появилась в Ботаническом саду к 80-летию Великой Победы. Девочка с голубем как символ мира и благодарности от потомков дополнила экспозицию "Поляна Победы". Ранее здесь установили композиции "Голуби мира" и "Мальчик с голубем".