В Центральном ботаническом саду появилась новая скульптура

Новая скульптура появилась в Ботаническом саду к 80-летию Великой Победы. Девочка с голубем как символ мира и благодарности от потомков дополнила экспозицию "Поляна Победы". Ранее здесь установили композиции "Голуби мира" и "Мальчик с голубем".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси - самый крупный центр в стране по сохранению биоразнообразия. На площади 100 гектаров разместили более 50 коллекций уникальных растений, оранжереи и цветочные клумбы, плодовые сады и аллеи. Все это находится под защитой государства.

