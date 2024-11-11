Фото: ГПО "Белэнерго"

В новый 2012 год официальный Минск вошел вплетенным в интеграцию трех государств - Беларуси, России и Казахстана. Старт года был ознаменован созданием Единого экономического пространства.

Это больше, чем Таможенный союз с его зоной свободной торговли для 160 млн граждан. И шаг к будущему Евразийскому экономическому союзу. Эксперты были уверены, что именно тогда стартовала настоящая экономическая интеграция.

Прообраз ЕАЭС читался в принципах единого пространства трех - свобода в перемещении не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы. Была провозглашена и новая схема мобильности граждан - учиться или работать можно не только без границ, но и без рисков.

Тигран Саркисян, премьер-министр Армении (2008-2014), зампредседателя правления Евразийского банка развития

Тигран Саркисян:

"Показатель взаимной торговли за 10 лет практически удвоился, тем самым стимулировал экономический рост. Благодаря формированию Евразийского экономического союза нам удалось снять огромное количество барьеров, препятствий для хозяйствующих субъектов. Мы облегчили жизнь для бизнеса. Раньше была ужасная бюрократия. Сколько времени бизнес тратил на оформление документов, когда товар должен был пересечь границу. Сегодня всего этого нет, и люди даже не представляют, как можно было жить в тех тяжелых условиях".

По итогам избирательной кампании в России в президентское кресло садится Владимир Путин. Спустя несколько месяцев он открыл серию первых зарубежных визитов. В них всегда искали символизм и намек на внешнеполитические приоритеты.

Что любопытно: пилотный маршрут Путина был таков - Минск-Берлин-Париж. Но тогда российский президент даже отказался участвовать в саммите "Большой восьмерки" в США и первым делом уехал в белорусскую столицу. Насмешка по отношению к Западу, сказали бы аналитики. Но это был четкий сигнал - евразийская интеграция стоит в приоритете, а Беларусь в этом проекте является лидирующим звеном.

Путин в Минске - это был не только признак усиления сотрудничества по союзной линии, но и начало нового этапа белорусско-российских отношений. Политологи не ошиблись - президенты во всеуслышание подтвердили готовность укреплять союзную дружбу.

Этот визит важнее многих экономических договоренностей Беларуси и России. Это сигнал к тому, что у нас большое будущее. Что касается Беларуси, мы с достоинством пройдем этот путь. Александр Лукашенко

Работы по подготовке строительства БелАЭС

Символично, что в день переговоров начались и работы по подготовке котлована будущей белорусской атомной станции. Это был крупнейший проект в истории двусторонних отношений. Минск и Москва договорились о начале финансирования первого этапа возведения станции. Огласили и бюджет проекта - будут вложены рекордные 10 млрд долларов. Глава "Росатома" заявил, что деньги начнут поступать без промедлений.

Макет будущей БелАЭС

Литва от этого сообщения была в гневе - АЭС, по их версии, небезопасна. Впрочем, истерия преследовала иные цели. Вильнюс хотел построить свою атомную станцию, недалеко от белорусской. Но сделать это быстрее уже не выглядело реальным, а значит, Литва рисковала проиграть конкуренцию, построив никому не нужную АЭС.

Минск не раз доказывал делом, что безопасность приоритетна. Белорусская АЭС прошла двойную экспертизу - полную проверку делали контрольные органы как Беларуси, так и России.

Сергей Кириенко, гендиректор госкорпорации "Росатом" (2007-2016), первый заместитель руководителя Администрации президента России: "Это самый современный проект. После событий на Фукусиме появилось такое понятие, как постфукусимские требования безопасности. Это значит, что если б такую станцию поставили в Фукусиме, она выдержала бы и максимально возможное землетрясение, и цунами. В мире такие требования еще только предъявляются, а в Беларуси такая станция уже начинает строиться".

В Островец тогда приехал Президент. Александр Лукашенко лично отстаивал необходимость развивать атомную энергетику, не боясь потерять политические очки. Чернобыльский синдром еще был жив, но поставить мирный атом на службу экономики возможно при одном условии - беспрецедентном уровне безопасности. Атомная энергия - гарант энергетической независимости, стимул ускорения прогресса и инновационного развития. Об этом говорится и в послании потомкам.

Александр Лукашенко: "Мы этим самым просверлили скважину в земле, и оттуда пошел природный газ, которого у нас никогда не было и не будет. То есть эта станция заместит минимум 5-7 млрд кубических метров природного газа, который сегодня тратим на выработку электроэнергии".