Эксклюзив: как сегодня следит за работой Александра Лукашенко известная Вера Костенко

В 2025 году 90 лет исполнилось самой известной и уважаемой жительнице Могилевщины Вере Костенко.

Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Она собеседовала Александра Лукашенко-педагога. Как руководителя совхоза "Городец" отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при записи Александра Лукашенко на службу в армию.