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Эксклюзив: как сегодня следит за работой Александра Лукашенко известная Вера Костенко
В 2025 году 90 лет исполнилось самой известной и уважаемой жительнице Могилевщины Вере Костенко.
Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Она собеседовала Александра Лукашенко-педагога. Как руководителя совхоза "Городец" отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при записи Александра Лукашенко на службу в армию.
Как она сегодня следит за работой Александра Лукашенко-Президента, смотрите большой эксклюзив на "Первом информационном" 17 мая в 10:10 и в 20:05, а также на "Беларусь 1" в 16:25.