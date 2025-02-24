Экскурсии с музыкой и блинами организуют в Беларуси в Масленую неделю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

С 24 февраля по 2 марта в различных музейных комплексах страны будут отмечать Масленицу - старинный славянский праздник проводов зимы. Турфирмы в этот период предлагают маршруты с масленичными угощениями. Можно выбрать понравившийся вариант и ближе познакомиться с народными традициями, вместе сжечь чучело, поиграть в игры, поводить хороводы.

О мероприятиях, которые пройдут в регионах, информирует и Национальное агентство по туризму, где размещен календарь событий на весну. Районные учреждения культуры, национальные парки страны, известные туристические объекты предусмотрели тематические программы.

Например, в Березинском заповеднике гулянья "Э-ге-гей! Масленица!" будут проходить до 9 марта. Новинка этого года - катание на паровозике. Он будет курсировать от музея природы до зоопарка.

В национальном парке "Беловежская пуща" отпразднуют Масленицу 1 и 2 марта. Гостям обещают много веселья: музыку, танцы, игры, конкурсы, фаер-шоу и народную дискотеку.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта 1 марта приглашает на праздник "Масленица-2025", а 2 марта - на праздник "Даравальная нядзеля".