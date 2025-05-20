Экскурсионный или санаторный - какой отдых чаще выбирают в Беларуси?

В Беларуси начинается туристический сезон, поэтому закономерно появляется вопрос - как можно по-новому открыть страну? В "Актуальном интервью" директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов поделился, какой отдых предпочитают белорусы.

В целом все больше жителей заинтересованы в путешествиях по родной стране, поэтому стали востребованы практически все виды туризма.

Факт Кстати, в Беларуси каждый месяц посвящен какому-то виду туризма. Май, например, - агроэкотуризму. Июнь будет посвящен историко-культурному.

Традиционно пользуется спросом и сельский туризм - белорусы с удовольствием отдыхают на агроусадьбах в разных уголках государства. "В летний сезон бронировать санатории и агроусадьбы стоит пораньше", - посоветовал Дмитрий Морозов.

Он также отметил, что каждый из областных центров Беларуси с каждым годом становится сильным магнитом для туристов. Это связано с тем, что ведутся серьезные работы по реставрации исторических центров, открытию новых музеев, экспозиций в музеях, которые уже существуют (это касается, например, Брестской крепости и Старого замка в Гродно). Причем развивается и инфраструктура вокруг таких объектов - появляются новые кафе, рестораны, сувенирные магазины.

Дмитрий Морозов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/daf578ac-cd5f-466b-b4d7-eb47d8eb1bb6/conversions/e3395aa1-3d7e-4e35-b0a6-697dd58dc996-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/daf578ac-cd5f-466b-b4d7-eb47d8eb1bb6/conversions/e3395aa1-3d7e-4e35-b0a6-697dd58dc996-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/daf578ac-cd5f-466b-b4d7-eb47d8eb1bb6/conversions/e3395aa1-3d7e-4e35-b0a6-697dd58dc996-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/daf578ac-cd5f-466b-b4d7-eb47d8eb1bb6/conversions/e3395aa1-3d7e-4e35-b0a6-697dd58dc996-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Морозов

Дмитрий Морозов:

"Что касается экологического туризма, то в Республике Беларусь существует множество экотроп. Недавно в Национальном агентстве по туризму провели маркетинговое исследование состояния экотроп в стране. Результаты маркетинговых исследований доступны на сайте belarustourist.by. На нем в pdf-формате можно бесплатно скачать, ознакомиться и определиться с направлениями для путешествий".