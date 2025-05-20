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Экскурсионный или санаторный - какой отдых чаще выбирают в Беларуси?
В Беларуси начинается туристический сезон, поэтому закономерно появляется вопрос - как можно по-новому открыть страну? В "Актуальном интервью" директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов поделился, какой отдых предпочитают белорусы.
В целом все больше жителей заинтересованы в путешествиях по родной стране, поэтому стали востребованы практически все виды туризма.
Факт
Кстати, в Беларуси каждый месяц посвящен какому-то виду туризма. Май, например, - агроэкотуризму. Июнь будет посвящен историко-культурному.
Традиционно пользуется спросом и сельский туризм - белорусы с удовольствием отдыхают на агроусадьбах в разных уголках государства. "В летний сезон бронировать санатории и агроусадьбы стоит пораньше", - посоветовал Дмитрий Морозов.
Он также отметил, что каждый из областных центров Беларуси с каждым годом становится сильным магнитом для туристов. Это связано с тем, что ведутся серьезные работы по реставрации исторических центров, открытию новых музеев, экспозиций в музеях, которые уже существуют (это касается, например, Брестской крепости и Старого замка в Гродно). Причем развивается и инфраструктура вокруг таких объектов - появляются новые кафе, рестораны, сувенирные магазины.
Дмитрий Морозов:
"Что касается экологического туризма, то в Республике Беларусь существует множество экотроп. Недавно в Национальном агентстве по туризму провели маркетинговое исследование состояния экотроп в стране. Результаты маркетинговых исследований доступны на сайте belarustourist.by. На нем в pdf-формате можно бесплатно скачать, ознакомиться и определиться с направлениями для путешествий".
Напоследок директор агентства подчеркнул, что также визитной карточкой республики (как и санаторный) стал промышленный туризм.