Эксперт Чирков: Шатдаун может привести к непредсказуемым экономическим последствиям

О том, что шатдаун приведет к снижению эффективности госорганов и что это большое потрясение для бизнеса страны и в целом для всего населения, высказываются эксперты.

"Сейчас градус противоречия и напряженности в Соединенных Штатах слишком большой. В принципе, то же самое можно сказать и о законодателях, о Конгрессе. То есть я бы сказал, что сейчас уровень противостояния может быть достаточно высоким. Соединенные Штаты, которые пока демонстрируют рост быстрее, чем европейские экономики, которые на самом деле на грани рецессии балансируют. Но вот подобные вещи, такие, как шатдаун, могут серьезно ухудшить состояние американской экономики", - уверен эксперт.