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Эксперт: Нацизм стал инструментарием по продвижению определенных идей, действий политических элит
Сейчас можно наблюдать достаточно серьезное развитие националистических взглядов в европейской части нашего континента.
Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович в студии "Первого информационного" рассказал, с чем это связано и почему вовсе стало возможно.
Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
"Действительно, после завершения Второй мировой войны, разгрома нацистской Германии идеи фашизма, нацизма не изжили себя. Достаточно вспомнить те же политические режимы, которые были в Испании, Португалии, симпатии политических элит ряда стран Южной Америки. Вспомнить укрывательство военных, по сути дела, преступников в странах Северной Америки. Что это, если не проявление таких идей как нацизм?"
Нацизм, конечно, многолик, но его основное существенное отличие - это преобладание людей, народов, наций одних над другими. "К сожалению, и в XXI веке мы сталкиваемся с такими проявлениями. И сегодня это уже конкретный инструментарий по продвижению определенных идей, определенных действий политических элит, которые находятся, в том числе в Западной Европе, политических элит англосаксонского мира. И они не столь безобидны", - отметил эксперт.
"Я думаю, что уже в новом формате идеи нацизма, как неофашизм, неонацизм, к сожалению, есть и будет сохранять свое влияние. В том числе он будет более ярко проявляться на фоне ухудшающегося экономического положения ряда европейских государств. Сегодня идеи нацизма овладевают не только маргинальными кругами, но и политическими элитами", - заявил Павел Жданович.
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