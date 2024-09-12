Эксперт: Нацизм стал инструментарием по продвижению определенных идей, действий политических элит

Сейчас можно наблюдать достаточно серьезное развитие националистических взглядов в европейской части нашего континента.

Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович в студии "Первого информационного" рассказал, с чем это связано и почему вовсе стало возможно.

Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"Действительно, после завершения Второй мировой войны, разгрома нацистской Германии идеи фашизма, нацизма не изжили себя. Достаточно вспомнить те же политические режимы, которые были в Испании, Португалии, симпатии политических элит ряда стран Южной Америки. Вспомнить укрывательство военных, по сути дела, преступников в странах Северной Америки. Что это, если не проявление таких идей как нацизм?"

Нацизм, конечно, многолик, но его основное существенное отличие - это преобладание людей, народов, наций одних над другими. "К сожалению, и в XXI веке мы сталкиваемся с такими проявлениями. И сегодня это уже конкретный инструментарий по продвижению определенных идей, определенных действий политических элит, которые находятся, в том числе в Западной Европе, политических элит англосаксонского мира. И они не столь безобидны", - отметил эксперт.