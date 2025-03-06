Эксперт об интервью Лукашенко блогеру: Диалог поколений, которым есть о чем говорить

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Диалог поколений, которым есть о чем говорить и договариваться. Так прокомментировал интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко блогеру Марио Науфалу председатель правления Белорусского союза журналистов и гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

При этом он отметил, что Президент не отступил ни от одного из своих ключевых тезисов по мироустройству в целом и в частности по положению Беларуси в регионе Восточной Европы.

Андрей Кривошеев:

"У них много общего. Например, и Марио, и Президент Беларуси не терпят посредников. Поэтому Марио сам приехал в Беларусь и взял интервью, чтобы не было этих посредников, как это сейчас происходит в том же Европейском союзе, когда нанимают банды соросят. И расследование Трампа и Маска показало, что все эти прикормыши-выкормыши USAID говорят то, что нравится какому-то глубинному государству, а не то, что есть на самом деле".

"Это молодое поколение, которое Марио символизирует, не хочет, как у Маяковского, воевать, чтобы кто-то разжился Албанией, - обозначил эксперт. - Они не понимают глубинных противоречий, которые должны привести к третьей мировой войне между США и Россией. Они считают, что два великих государства могут договориться".