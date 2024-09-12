Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю

Многообразие и многополярность в XXI веке, санкции и миграции. На такие темы во второй день Международной конференции по евразийской безопасности целый мозговой штурм.

Создается впечатление, что система международных отношений, которая была сформирована после Второй мировой войны и после которой десятилетия мир жил прекрасно, сейчас или разрушена, или рушится.

О том, в какой точке мы сейчас находимся и что нужно сделать, чтобы преодолеть негативные тенденции, рассказал декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов.

Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО (Россия):

"Мы находимся в точке продолжительной конфронтации. Соединенные Штаты здесь владеют инициативой, пытаются России, Китаю, другим странам, стремящимся к автономии, стратегически навязать свою волю. И проблема у них в том, что это не получается, а главным решением они видят воспитание собственных союзников, главным образом в Европе и Восточной Азии".

Эксперт отметил, что американцы действуют как санкциями, так и гибридными операциями, диверсиями: "Подрыв "Северных потоков", допустим, очень болезненный для немецкой экономики, для европейской экономики в целом. Или, например, вероломная покупка крупнейшего немецкого банка несколько месяцев назад через итальянский банк, но де-факто это американский банк, то есть скупка активов своих союзников для того, чтобы укреплять, собственно, американский фундамент этой мощи".

Санкции становятся разновидностью торговых барьеров. Режим санкций, по сути, становится нормой международной жизни, американским способом инструментального использования своего доминирования в ряде сфер. "Они манипулируют своим положением как центральной финансовой инфраструктурой, через которую проводятся многие международные платежи. И здесь страдают не только их оппоненты, но и большинство союзников получают какие-то требования, которые должны сделать их более покладистыми в отношении Соединенных Штатов", - заявил Андрей Сушенцов.