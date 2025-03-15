Эксперты о СГ: Мы не только братья и народы-побратимы, у нас становится единым пространство

Атмосфера доверия, которая сформировалась между Беларусью и Россией, была подчеркнута во всех аспектах официального визита Александра Лукашенко в Москву. Об этом свидетельствует и его выступление в Совете Федерации перед российскими парламентариями. Это очень важная площадка, с которой можно открыто и честно донести позицию своей страны по многим серьезным вопросам: от стратегии Союзного государства до международной повестки.

И белорусский лидер сделал это ярко, чем вызвал бурные аплодисменты. Своим мнением с "Первым информационным" поделилось экспертное сообщество.

Атмосфера доверия, которая сформировалась между двумя государствами, была подчеркнута во всех аспектах официального визита главы белорусского государства в Россию. Выступление Александра Лукашенко перед российским парламентариями подчеркивает глубокий характер взаимных отношений, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений российского ГУУ Максим Чирков.

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"Очень много говорилось о различных вариантах интеграции. И в принципе, мне кажется, что интеграционные процессы между Россией и Беларусью происходят на паритетных началах. Наши страны, Союзное государство в целом выступают таким локомотивом экономического роста в Европе. У России очень серьезные темпы экономического роста, но Беларусь по многим показателям или идет наравне, или даже опережает российскую экономику", - отметил он.

По словам эксперта, Союзное государство - объединение уникальное. В условиях действующих санкций немногие объединения могли бы выдержать подобное давление, но СГ эффективно справляется, и, более того, как видно по прошествии времени, экономика СГ по темпам роста в разы опережает экономику стран ЕС.

Мы не только братья и народы-побратимы, у нас уже становится единым пространство

На сегодняшний день есть большое количество документов (не идеологических, а именно законотворческих, исполнительных), касающихся развития экономики и безопасности, отметил научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

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По его словам, углубление и расширение сотрудничества двух стран происходит не на словах, оно уже явное, шлифуются детали.

"Вот, скажем, признание российских или белорусских виз. Человек, получивший белорусскую визу, может съездить в Россию, так же и российская виза признается в Беларуси. Это действительно очень значимо", - считает он.

Руслан Панкратов обратил внимание на товарооборот между Россией и Беларусью, который вырос до 54 млрд евро. "Это огромная цифра. Около 2 тыс. различных российских компаний инвестируют больше 4 млрд евро в экономику Беларуси. Это только чистые российские компании. А еще огромное количество совместных предприятий", - подчеркнул он.