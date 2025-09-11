"Это чисто политическое решение" - эксперт о закрытии Польшей границы с Беларусью

Ситуация на границе - это не только отражение внешнего давления, но и внутреннего кризиса Польши. Подобные решения - скорее, политический спектакль, чем реальная забота о безопасности.

Своим мнением поделился Александр Яцек - политолог, представитель общества "Польша - Восток".

"Эта идея - отвлечь внимание от внутренних проблем поляков. Потому что, действительно, сегодня рейтинг польского правительства - хуже уже не было. Уровень такой, что за последний десяток лет такого низкого уровня ни одно правительство не имело, - констатировал политолог. - И как-то надо отвлечь внимание избирателей и просто поляков".