3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
"Это чисто политическое решение" - эксперт о закрытии Польшей границы с Беларусью
Ситуация на границе - это не только отражение внешнего давления, но и внутреннего кризиса Польши. Подобные решения - скорее, политический спектакль, чем реальная забота о безопасности.
Своим мнением поделился Александр Яцек - политолог, представитель общества "Польша - Восток".
"Эта идея - отвлечь внимание от внутренних проблем поляков. Потому что, действительно, сегодня рейтинг польского правительства - хуже уже не было. Уровень такой, что за последний десяток лет такого низкого уровня ни одно правительство не имело, - констатировал политолог. - И как-то надо отвлечь внимание избирателей и просто поляков".
А учитывая, что учения "Запад" проводятся регулярно и их масштаб намного меньше предыдущих учений, но при этом тогда никто границ не закрывал, то, конечно, нынешнее закрытие границ - это чисто политическое решение, отметил Александр Яцек.