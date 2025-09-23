Финалистки "Мисс Беларусь - 2025" посетили Дворец Независимости
Автор:Алина Лаппо
Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для экскурсии. Самую известную площадку страны посетили финалистки Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025" и организаторы конкурса - всего практически 100 человек.
Дворец Независимости 23 сентября оказался во власти красоты! С Зала торжественных церемоний началось большое путешествие по главному символу нашей государственности. Вскоре гости услышали традиционное приветствие от имени главы государства.
"Я видела Дворец Независимости только с экранов телевизоров, как будто бы я в сказке", - поделилась впечатлениями финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Дарья Бравая.
Все самые значимые локаций Дворца Независимости - к их вниманию. Какие только чувства не испытывает каждый, кто перешагнет порог дворца, - гордость, любопытство, восхищение, вдохновение. Такой фейерверк эмоций уж точно не спрячешь от телекамер.
Зеленый зал - самый известный в Беларуси, да и не только. 17-часовые переговоры "нормандской четверки" уж точно оставили эту локацию в сотнях мировых публикаций, фото- и новостных материалах. Эти двери открыты для каждого - делать фото на память не запрещается, а даже приветствуется.
"У меня была такая маленькая мечта - побывать в этом дворце, когда мимо проезжала. Я про себя думала: как бы мне хотелось здесь очутиться, или чтобы кто-нибудь из наших детей здесь побывал. Сегодня моя мечта сбылась - мы здесь, и мы счастливы, что можем увидеть вживую эту красоту", - рассказала мама финалистки конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Диана Жмако.
В финале конкурса Президент присутствовал лично в качестве зрителя. 23 сентября белорусские красавицы приехали на экскурсию с ответным визитом, а кто-то и с семьей. Алена Кучерук из Полоцка уверенной походкой вышла в финал и стала "Мисс Беларусь - 2025", такой же сегодня шагает по дворцу вместе с близкими.
Алена Кучерук, мисс Беларусь:
"Конечно, я волнуюсь, но я горда, что смогла сюда попасть. Это место сделано руками белорусов, сюда может прийти каждый, что особенно важно".
И вот еще один символ для гордости, который всегда притягивает внимание, особенно прекрасной половины.
Алия Короткая, первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025":
"Мне кажется, что больше всего сюда подходит фраза "красота в деталях", ведь здесь абсолютно все красивое. К чему ни подойди, все невероятно красиво и сделано лучшими строителями и художниками Беларуси".
Экскурсия длится 2,5 часа, но этого времени не так уж и много, а тем более для тех, кто особо пытлив, ведь когда еще выпадет возможность так близко и рассмотреть ювелирную работу белорусских мастеров.
"Я все запоминаю, мне хочется рассказать об этом близким людям. Я делаю фотографии, хоть и не веду соцсети, но ради того, чтобы показать близким людям, друзьям, знакомым. Они даже понятия не имеют, какого уровня у нас белорусские мастера", - отметила директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач.
Ажиотаж традиционно и у приемной Президента, и у Зимнего сада - где найдешь лучше антураж для фото, которыми явно сегодня заполнятся все соцсети красавиц.
Анна Бычко, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":
"Действительно потрясающе, невероятно, я бы сказала. Масштабы поражают. То, что дворец был возведен за 30 календарных месяцев, это еще больше удивляет".
Александра Гисич, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":
"Вечером, когда я собиралась с мыслями, уловила себя на том, что для меня этот объект такой запретный, секретный, что сюда не попадают обычные жители. Но оказывается, все совсем по-другому. Сюда можно попасть, экскурсии организовываются, все не так страшно и сложно".
Казалось, для каждой из них все волнения остались в финале конкурса, но нет, признаются белорусские красавицы, перед экскурсией нервничали не меньше.
Многие здесь впервые, что уже особое знаковое событие. Прикоснуться к эпицентру политической жизни нашей страны - это точно заслуживает того, чтобы остаться в памяти навсегда.