Финалистки "Мисс Беларусь - 2025" посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для экскурсии. Самую известную площадку страны посетили финалистки Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025" и организаторы конкурса - всего практически 100 человек.

Дворец Независимости 23 сентября оказался во власти красоты! С Зала торжественных церемоний началось большое путешествие по главному символу нашей государственности. Вскоре гости услышали традиционное приветствие от имени главы государства.

"Я видела Дворец Независимости только с экранов телевизоров, как будто бы я в сказке", - поделилась впечатлениями финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Дарья Бравая.

финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Дарья Бравая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63d6c2ce-2b5a-4650-9dcb-a03069181cb0/conversions/252865bc-5b6e-4404-8489-8a29939e6ab1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63d6c2ce-2b5a-4650-9dcb-a03069181cb0/conversions/252865bc-5b6e-4404-8489-8a29939e6ab1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63d6c2ce-2b5a-4650-9dcb-a03069181cb0/conversions/252865bc-5b6e-4404-8489-8a29939e6ab1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63d6c2ce-2b5a-4650-9dcb-a03069181cb0/conversions/252865bc-5b6e-4404-8489-8a29939e6ab1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все самые значимые локаций Дворца Независимости - к их вниманию. Какие только чувства не испытывает каждый, кто перешагнет порог дворца, - гордость, любопытство, восхищение, вдохновение. Такой фейерверк эмоций уж точно не спрячешь от телекамер.

Зеленый зал - самый известный в Беларуси, да и не только. 17-часовые переговоры "нормандской четверки" уж точно оставили эту локацию в сотнях мировых публикаций, фото- и новостных материалах. Эти двери открыты для каждого - делать фото на память не запрещается, а даже приветствуется.

"У меня была такая маленькая мечта - побывать в этом дворце, когда мимо проезжала. Я про себя думала: как бы мне хотелось здесь очутиться, или чтобы кто-нибудь из наших детей здесь побывал. Сегодня моя мечта сбылась - мы здесь, и мы счастливы, что можем увидеть вживую эту красоту", - рассказала мама финалистки конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Диана Жмако.

финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Диана Жмако и ее мама news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4286178b-f4f9-473c-a967-9b508f7fd623/conversions/f9670c72-b521-45ee-8e6c-1ced1f32d710-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4286178b-f4f9-473c-a967-9b508f7fd623/conversions/f9670c72-b521-45ee-8e6c-1ced1f32d710-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4286178b-f4f9-473c-a967-9b508f7fd623/conversions/f9670c72-b521-45ee-8e6c-1ced1f32d710-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4286178b-f4f9-473c-a967-9b508f7fd623/conversions/f9670c72-b521-45ee-8e6c-1ced1f32d710-xl-___webp_1920.webp 1920w

В финале конкурса Президент присутствовал лично в качестве зрителя. 23 сентября белорусские красавицы приехали на экскурсию с ответным визитом, а кто-то и с семьей. Алена Кучерук из Полоцка уверенной походкой вышла в финал и стала "Мисс Беларусь - 2025", такой же сегодня шагает по дворцу вместе с близкими.

Алена Кучерук, мисс Беларусь:

"Конечно, я волнуюсь, но я горда, что смогла сюда попасть. Это место сделано руками белорусов, сюда может прийти каждый, что особенно важно".

Алена Кучерук, мисс Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39de60e-b0de-4a62-9ca3-613fc6cd3d91/conversions/782ea9d9-65f2-4b13-8c71-3fc0e7930c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39de60e-b0de-4a62-9ca3-613fc6cd3d91/conversions/782ea9d9-65f2-4b13-8c71-3fc0e7930c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39de60e-b0de-4a62-9ca3-613fc6cd3d91/conversions/782ea9d9-65f2-4b13-8c71-3fc0e7930c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39de60e-b0de-4a62-9ca3-613fc6cd3d91/conversions/782ea9d9-65f2-4b13-8c71-3fc0e7930c08-xl-___webp_1920.webp 1920w

И вот еще один символ для гордости, который всегда притягивает внимание, особенно прекрасной половины.

Алия Короткая, первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025":

"Мне кажется, что больше всего сюда подходит фраза "красота в деталях", ведь здесь абсолютно все красивое. К чему ни подойди, все невероятно красиво и сделано лучшими строителями и художниками Беларуси".

Алия Короткая, первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64337704-c173-42ce-add4-46e605af1992/conversions/22ab3d82-319c-4bc9-aea7-b15d2ecdf226-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64337704-c173-42ce-add4-46e605af1992/conversions/22ab3d82-319c-4bc9-aea7-b15d2ecdf226-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64337704-c173-42ce-add4-46e605af1992/conversions/22ab3d82-319c-4bc9-aea7-b15d2ecdf226-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64337704-c173-42ce-add4-46e605af1992/conversions/22ab3d82-319c-4bc9-aea7-b15d2ecdf226-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экскурсия длится 2,5 часа, но этого времени не так уж и много, а тем более для тех, кто особо пытлив, ведь когда еще выпадет возможность так близко и рассмотреть ювелирную работу белорусских мастеров.

"Я все запоминаю, мне хочется рассказать об этом близким людям. Я делаю фотографии, хоть и не веду соцсети, но ради того, чтобы показать близким людям, друзьям, знакомым. Они даже понятия не имеют, какого уровня у нас белорусские мастера", - отметила директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач.

директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c91ced8-b2a6-4a38-8488-90b5eda8384e/conversions/c310fc91-461b-4f21-a959-0370e3e91a8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c91ced8-b2a6-4a38-8488-90b5eda8384e/conversions/c310fc91-461b-4f21-a959-0370e3e91a8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c91ced8-b2a6-4a38-8488-90b5eda8384e/conversions/c310fc91-461b-4f21-a959-0370e3e91a8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c91ced8-b2a6-4a38-8488-90b5eda8384e/conversions/c310fc91-461b-4f21-a959-0370e3e91a8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ажиотаж традиционно и у приемной Президента, и у Зимнего сада - где найдешь лучше антураж для фото, которыми явно сегодня заполнятся все соцсети красавиц.

Анна Бычко, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":

"Действительно потрясающе, невероятно, я бы сказала. Масштабы поражают. То, что дворец был возведен за 30 календарных месяцев, это еще больше удивляет".

Анна Бычко, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76185c-5c3b-4d67-aa5f-c81593fc62a4/conversions/45cf9ed6-a3bc-492e-81e7-cba5ac5d0420-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76185c-5c3b-4d67-aa5f-c81593fc62a4/conversions/45cf9ed6-a3bc-492e-81e7-cba5ac5d0420-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76185c-5c3b-4d67-aa5f-c81593fc62a4/conversions/45cf9ed6-a3bc-492e-81e7-cba5ac5d0420-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e76185c-5c3b-4d67-aa5f-c81593fc62a4/conversions/45cf9ed6-a3bc-492e-81e7-cba5ac5d0420-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Гисич, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":

"Вечером, когда я собиралась с мыслями, уловила себя на том, что для меня этот объект такой запретный, секретный, что сюда не попадают обычные жители. Но оказывается, все совсем по-другому. Сюда можно попасть, экскурсии организовываются, все не так страшно и сложно".

Александра Гисич, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3eedba7-ec80-4712-b880-c2a088ccbae9/conversions/ba2bbf50-c0af-453d-9e5c-939721dd9172-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3eedba7-ec80-4712-b880-c2a088ccbae9/conversions/ba2bbf50-c0af-453d-9e5c-939721dd9172-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3eedba7-ec80-4712-b880-c2a088ccbae9/conversions/ba2bbf50-c0af-453d-9e5c-939721dd9172-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3eedba7-ec80-4712-b880-c2a088ccbae9/conversions/ba2bbf50-c0af-453d-9e5c-939721dd9172-xl-___webp_1920.webp 1920w

Казалось, для каждой из них все волнения остались в финале конкурса, но нет, признаются белорусские красавицы, перед экскурсией нервничали не меньше.