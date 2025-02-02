Фотодинамическая терапия, сухое мороженое - в каком направлении работают ученые Беларуси

Рост экономических показателей невозможен без прорывных достижений в науке. Беларусь за годы независимости построила серьезную научную и производственную базы. Промышленность и бизнес постоянно ждут от нее инноваций - без них сегодня невозможно идти в ногу со временем, а если топтаться на месте, конкуренты всегда будут на шаг впереди.

Именно совмещение прикладного характера и высоких технологий дает тот самый эффект, который наполняет жизнь простых людей и повышает ее качество, а также помогает противостоять внешним вызовам и создает задел на будущее.

Перед тем как внедрить технологию в клиническую практику, ее проверяют в лаборатории. Более 5 лет в Институте физики занимаются разработкой эффективных методов подавления патогенной микрофлоры в организме человека. Решение - антимикробная фотодинамическая терапия. Поле применения широкое: гнойные раны, язвы желудка, эрозии, протезирование зубов, фарингит. Технология внедрена в практическое здравоохранение и в 2024 году вошла в топ-10 разработок Академии наук.

"Здесь важно подобрать такую длину волны оптического излучения, которая совпадает со спектром поглощения лекарственного препарата. Именно тогда достигается синергизм действия, в результате которого образуются активные формы кислорода", - обозначил заместитель завцентром Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси Александр Микулич.

Устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам - глобальная проблема. В мире ежегодно приводит к летальному исходу около 700 тыс. человек. К 2050 году количество таких случаев может увеличиться до 10 млн.

Виталий Плавский, замдиректора Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

"Проблема состоит в том, что для некоторых инфекций вообще нет антибиотика, который способен вызвать гибель патогенной флоры. Для антимикробной фотодинамической терапии такой проблемы нет. Просто разработка новых препаратов - это длительная, сложная и дорогостоящая процедура".

Еще одна инновация науки - сухая смесь, из которой можно очень просто получить мягкое мороженое. Ее смешивают с водой, заливают во фризер - получается десерт.

Классическому мороженому нужны достаточно жесткие условия транспортировки - минусовые температуры. Это и ограничивало географию поставок. Но для белорусских ученых нет ничего невозможного. Несколько лет разработок - и такая смесь теперь может доехать хоть на край света. Например, продукт вместе с оборудованием уже включили в рацион белорусских полярников в Антарктиде.

"Практически не отличается от нашего классического закаленного мороженого по составу. По органолептике и физико-химическим показателям не отличается вообще. Потому что смесь составлялась таким образом, чтобы после восстановления она была аналогичной нашему мороженому и подходила под все наши национальные межгосударственные стандарты", - отметила завлабораторией Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Екатерина Беспалова.

Если масштабнее: Беларусь производит примерно 1/10 часть молока в мире и входит в пятерку стран - экспортеров молочной продукции. Планируется, что выручка с экспорта отечественной молочки в 2025 году превысит 3 млрд долларов.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

"1 млрд тонн молока производится в мире, на рынке в торговле участвуют 100 млн тонн. Потому что молоко - это скоропортящийся продукт, его нужно собрать, правильно переработать, преобразовать в деньги. Это могут делать только те страны, кто вложился в технологии переработки. Правильная позиция нашего правительства, Президента Беларуси: мы развивали как само сельское хозяйство, так и переработку. Мы обладаем технологиями".

Продовольствие, легпром, машиностроение и еще десятки позиций - сегодня белорусское - синоним качества. Это подтверждают покупатели и цифры: в нашем экспортном портфеле за 2024 год - более 150 стран. И в планах только расширять географию. Нынешняя пятилетка качества - актуальная стратегия развития.

"В этой пятилетке внимание будет еще пристальнее. То, что требуется на рынке сегодня и в обществе (не только в нашем), то и будем поддерживать. То, что приносит деньги. То, что приносит средства. И как бы ни было трудно, но последние деньги отдадим для ученых, но нужен результат", - заметил Александр Лукашенко.

В нашей стране выстроена система поддержки талантливых людей: проводят конкурсы, фестивали, назначают гранты и стипендии Президента. Каждый третий исследователь в стенах НАН Беларуси - молодой ученый.

На международной арене сегодня происходит глобальная трансформация миропорядка, и здесь особую роль играют государства, у которых есть четкая национальная идентичность. Задача белорусской науки - не только создать изделие из металла или разработать уникальный препарат. Ничего невозможно без этнокультурного развития и людей.

Прошлое и настоящее нашей страны описывается в шести томах об этнокультурном процессе на территории Беларуси. Там описывается каждый регион. Впервые представлена целостная картина самобытного этнокультурного облика Беларуси: конфессиональная история, традиции, одежда, питание, жилище белорусов, народные праздники и язык.