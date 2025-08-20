3.69 BYN
Духовенство и журналисты: обнародован список осужденных в Украине по политическим мотивам
Автор:Редакция news.by
Международный "Клуб народного единства" обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены в Украине по политическим или религиозным мотивам.
В список вошли около 270 общественных деятелей, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Среди осужденных, находящихся под домашним арестом и в местах заключения по надуманным обвинениям, находятся епископы Украинской православной церкви Московского патриархата и ряд депутатов.
Декларацию об их освобождении направят президентам РФ Владимиру Путину и США Дональду Трампу.
Кроме того, клуб сообщает, что всего по политическим мотивам в Украине лишены свободы около 7 тыс. человек, однако списки этих лиц засекречены Службой безопасности Украины.