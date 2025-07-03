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Герои среди нас - как Марина Василевская стала первым космонавтом суверенной Беларуси
В 2001 году Александр Лукашенко посетил ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Там говорили о перспективах сотрудничества, возможном запуске совместного белорусско-российского космического спутника. Там же впервые Президент Беларуси сказал, что космонавт из нашей страны обязательно полетит в космос.
Спустя 20 лет Владимир Путин напомнил о том предложении. Конкретное поручение прозвучало уже в апреле 2022 года на космодроме "Восточный". Тут же Национальная академия наук Беларуси объявила отбор. Было более 3 тыс. заявок.
Одно из самых известных испытаний для космонавтов - центрифуга. Не все проходят, но те, кто проходят, с вероятностью в 90 % будут зачислены в ряды космонавтов.
Сложнейшее испытание на грани человеческих возможностей и все это время в голове "не подвести страну". А сколько скрыто было от телекамер. Тренировки в невесомости, выполнение штатных и нештатных ситуаций на тренажере "Союз". Именно на нем к звездам и отправился экипаж.
Каждая тренировка требовала максимальной собранности. К тому же, это еще и проверка на выносливость. И, например, зимой, по колено в снегу, наша Марина Василевская. И не важно, при каком минусе. Только в день основного старта станет понятно, что подготовиться ко всему невозможно.
Роскосмос планировал запустить корабль 21 марта. Баллистические условия позволили бы совершить полет к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме всего за 3,5 часа. За 20 секунд до старта произошла автоматическая отмена, и запуск был перенесен. Тут и опытные космонавты могут занервничать, а у белоруски железные нервы. Пульс в моменте 66. В тот день вместе с переносом пуска изменилась и схема сближения - плюс два дня дороги.
"Я больше переживала за своих родных, близких, за белорусов, которые приехали поддержать нас и ожидали запуск ракеты, а ракета не стартовала. То есть мы больше переживали за родных. Спокойно восприняли эту информацию, что старта не будет, он перенесен. Мы ожидали эвакуации, это происходило впервые, и экипаж еще никогда не эвакуировали уже именно с ракеты", - рассказала Герой Беларуси, космонавт Марина Василевская.
Это исторический момент. Космодром Байконур, 23 марта 2024 года, 15:36. Марина Василевская летит в космос. С ней опытнейший командир-уроженец Беларуси, космонавт Роскосмоса, трижды выходивший в открытый космос, Олег Новицкий и астронавт Трейси Дайсон.
Спустя 63 года после первого советского гражданина Юрия Гагарина и 51 год после первого уроженца Беларуси Петра Климука, вот он, первый гражданин суверенной и независимой Беларуси. С собой Марина брала несколько очень символичных вещей - государственный флаг, паспорт гражданина Республики Беларусь, детские фото. Очень важно помнить, откуда родом. С ней были еще аист в национальной одежде, Евангелие и часы - подарок Президента - чтобы проще ориентироваться на МКС. Марина переводила время на 3 часа назад. Подъем в 6 утра, конец рабочего дня после 21:00. 12 суток Марина Василевская не просто провела, а выполняла сложнейшую космическую миссию.
Рождаются ими или становятся? Герои среди нас. И только подвигом их важная миссия не заканчивается. Марина Василевская и в земной жизни продолжает вдохновлять. Она так часто отвечает, что там сверху действительно виднее, как нужны нашей планете герои большие и маленькие.
О мужестве, духовности и любви к Беларуси смотрите в фильме "Герои Беларуси".