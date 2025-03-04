Голая на бетоне и заблюренные зеркала - правозащитница о том, как разрушают личность в тюрьмах США

Соединенные Штаты, Евросоюз говорят о том, что якобы беспредел царит в тюрьмах Беларуси, и России, но что творится в самих США, понятно из истории, рассказанной жертвой судебного произвола США, ныне правозащитницей Мирой Тэрадой.

Женщина была приговорена к 2,5 годам лишения свободы. За это время она побывала в 11 тюрьмах, 3 из них были в Финляндии, 8 в Соединенных Штатах Америки.

Актуальное интервью | Мира Тэрада Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении. 04.03.2025 13:38

Мира Тэрада рассказала, что в тюрьмах США, помимо физических издевательств, происходили еще и психологические пытки и давление. "Это на грани формирования новой идентичности, подмене культурного кода. Создаются такие условия проживания, чтобы человек терял свою идентичность и в целом понимание того, кем он является. Стремятся сформировать новую личность, которую можно было бы контролировать", - обрисовала она.

Все начинается сразу же, когда заключенный переступает порог исправительного учреждения, потому что тебя лишают гражданской одежды, считает она.

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Мира Тэрада:

"На протяжении недели я вообще была голая на бетоне в камере, которая была под круглосуточным наблюдением, и в двери еще было окошко. И новые заключенные, которые поступали, могли подходить и смотреть на меня. Это тоже элемент давления, это тоже пытка, потому что это крайняя форма унижения человеческого достоинства, когда ты постоянно находишься обнаженная".

"Нет зеркал никаких, но есть имитация зеркал, они затуманенные. Когда ты смотришь в зеркало, ты не видишь четкого изображения себя. На протяжении длительного времени ты уже не знаешь, как ты выглядишь", - поделилась подробностями тюремной жизни правозащитница.

Она рассказала случай, когда из федеральной тюрьмы девушек в автобусе перевозили в другую тюрьму. "Остановились сходить в уборную. И она была не специально оборудованная для заключенных, а обычная для мирных граждан. И надзиратели дождались, когда выйдут посетители, полностью закрыли эту уборную для нас. И там были настоящие зеркала. И мы увидели себя. В моем случае я не видела себя уже больше двух лет. Кто-то из девушек не видел себя 5-7 лет. Просто не помнит. Мы смеялись, это был такой истерический девичий смех, потому что кто-то сильно похудел, кто-то очень поправился. Все равно мы остаемся женщинами, т.е. нас беспокоят вопросы, связанные с тем, как мы выглядим".