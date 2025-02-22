Гомельские кадеты ведут поисковую работу и со школьной скамьи мечтают Родину защищать

Развитие кадетского движения способствует воспитанию настоящих патриотов Беларуси, готовых отстаивать главные принципы мира и созидания нашей сильной и независимой страны. Так, Гомельское училище всегда отличалось своими сильными традициями в патриотическом воспитании. Учебное заведение дает хорошую базу для поступления в вузы по профилю.

Кадеты чеканят шаг и тянут носок на плацу. Движения часами оттачивают до автоматизма. Кадетское училище серьезно отличается от обычной школы. Здесь нет места вольностям, дисциплина, порядок и ответственность во всем. Общеобразовательные предметы, а еще спецдисциплины. Школьники в военной форме постигают основы права, изучают военную и тактическую подготовку, совершенствует мастерство обращения с оружием, определяются с выбором профессии.

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Надевают форму кадета мотивированные ребята, для которых патриотизм, честь, доблесть и отвага не пустые слова. Они выбрали путь профессионалов, чье призвание - Родину защищать. В скором времени они будут стоять на страже родных рубежей, охранять мирное небо, защищать покой соотечественников. Владислав Слесаренко - из семейной династии военных, он тоже мечтает стать офицером.

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Владислав Слесаренко, учащийся Гомельского кадетского училища:

"У меня вся семья офицеры, поэтому для меня это честь, долг тоже служить в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Даже в мирное время, прямо сейчас, защитники охраняют нас, отстаивают нашу свободу, суверенитет, территориальную целостность Республики Беларуси".

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Дмитрий Григоренко, директор Гомельского кадетского училища:

"Военный человек всегда пользовался авторитетом в обществе. Интерес к военному делу, конечно, не угасает, и это видно даже по количеству ребят, которые желают поступить. Мальчишки и девчонки, которые хотят связать свою судьбу со служением Родине. За 12 лет истории нашего кадетского училища более 250 выпускников пополнили ряды наших силовых ведомств".

Истинный патриотизм и кадетское братство, уважение к национальным символам и истории родной земли, верность Отечеству и народу. О жизненных ориентирах и традициях поколения победителей говорят на уроках мужества с почетными гостями.

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Павел Вайтехович, полковник милиции в отставке, член Белорусского союза офицеров:

"Мы встречаем равных себе, мы прошли службу, находимся в отставке сейчас, но мы носим погоны, но одеваем их только на праздники. А ребята-кадеты носят их каждый день, это святое. Принимают присягу такую на верность кадетскому братству, это первая присяга в таком молодом возрасте. И дай бог, чтоб в жизни у них было все мирно, тихо, любили свою Родину и Президента, любили мир и безопасность".

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Гомельские кадеты ведут поисковую работу. В музее хранится все то, что было найдено участниками клуба "Алые погоны2 в местах массовых расстрелов мирных жителей. Предметы быта, личные вещи, элементы вооружения, боеприпасы времен Великой Отечественной.