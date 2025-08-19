Меньше двух недель остается до начала нового учебного года. Готовность номер один объявили 97 % учреждений образования по всей Беларуси. Сейчас завершаются последние штрихи. Первый звонок в новом учебном году прозвенит в 2600 школах для более миллиона учащихся. Из них 90 тыс. - первоклассники. 1 сентября откроют свои двери 7 новых школ: по 3 в Брестской и Минской областях и 1 в столице. В остальных школах прошел капитальный ремонт, закупили новое оборудование, инвентарь, улучшили инфраструктуру.

Бассейн, спортивная зона, железнодорожный класс

В самом сердце столицы среди высоток крупного жилого современного комплекса "Минск-Мир" на улице Николы Тесла своих первых учеников готова встречать школа № 227. И первое, что бросается в глаза, это, конечно, современный фасад и спортивная зона. Здесь футбольное поле с натуральным покрытием, площадки для баскетбола, волейбола, беговые дорожки, прыжковая яма, трибуны. Кстати, все это будет доступно не только для самих учеников школы, но и для всех жителей района.

Это целый образовательный комплекс, рассчитанный на 1056 учеников. Здесь продумано все до мелочей. Гордость школы - собственный бассейн с двумя чашами, которые уже прошли все необходимые испытания. Также в распоряжении учеников удобные раздевалки и душевые, 2 просторных спортивных зала: гимнастический и игровой, оснащенные современным оборудованием. Для проведения торжественных мероприятий – актовый зал на 300 мест, для вкусных обедов - просторная столовая, а для получения знаний – десятки учебных кабинетов и мастерских, оснащенных по последнему слову техники. И, конечно, уникальный 5-й класс с железнодорожным профилем.

Евгений Гречушник, директор СШ № 227 г. Минска:

"На первом этапе мы хотим 5 класс сделать железнодорожным классом. Для них будет специальная пошита форма. На втором этаже у нас сделана рекреация в стиле железной дороги, также там будет выставка об истории Белорусской железной дороги. В дальнейшем этот класс будем растить до выпуска. И как только они у нас подрастут, мы, конечно, введем туда профили, чтобы он был инженерным классом. И в дальнейшем мы их готовим для поступления на инженерные специальности, в том числе и БЖД".

Изучение иностранных языков и профильные классы

Своих первых учеников готова принять и Боровлянская школа № 4. Рассчитана она на 1020 мест. Здесь есть современные учебные классы, мастерские, столовая с витаминным баром, актовый и конференц-зал и даже целый физкультурно-оздоровительный комплекс. Также есть школьный стадион, площадки для волейбола, баскетбола, футбола, ряд тренажеров. В обучении акцент будут делать на иностранные языки.

Ольга Нагорная, директор Боровлянской школы № 4:

"На базе десятых классов будет 4: один класс педагогической направленности, один аграрной направленности и два базовых класса. Будет широкий спектр занятий по интересам. Это 3D-моделирование, программирование. Будем изучать в том числе искусственный интеллект".

Обновленный стадион и кабинет трудового обучения

В остальных школах уже сделали капитальный ремонт, закупили новое оборудование, инвентарь, улучшили инфраструктуру. К примеру, в столичной школе № 170 появится многофункциональный стадион. Здесь использовали современные технологии и материалы. До неузнаваемости преобразился и кабинет трудового обучения для мальчиков. Приобрели новые строительные инструменты.

Елена Рябова, директор СШ № 170 г. Минска:

"Проектировщики запланировали несколько тематических площадок, в том числе площадка для отдыха старшеклассников с эксклюзивными беседками, площадка для изучения правил дорожного движения и подвижных игр учащихся средних классов и площадка для отдыха и игр учащихся начальной школы".

Что ждет школьников с 1 сентября?

Новый учебный год - новые правила. С 1 сентября в белорусских школах вступает в силу ряд изменений. Во-первых, вводится обязательный деловой стиль одежды (за исключением уроков физкультуры и труда). Во-вторых, учебный год в 10-х классах завершится 25 мая для проведения учебно-полевых сборов. Обновлен учебный план: увеличено количество уроков физкультуры до трех в неделю и введены новые факультативы: "Основы управления квадрокоптером" для 8-9 классов и "Мир сельского хозяйства" для 7, 8 и 9 классов. Кроме того, для 10-11 классов вводится новый предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории". Также школьники будут оставлять свои мобильные телефоны в специально отведенных местах перед началом уроков.