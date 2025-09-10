3.66 BYN
Гроднооблавтотранс: пассажиры стали заложниками ситуации, вызванной действиями польских властей
В связи с закрытием польской стороной границы с Беларусью люди не могут вернуться домой. Как сообщили в отделе перевозок Гроднооблавтотранса, пассажиры стали заложниками ситуации, вызванной действиями польских властей.
Из-за приостановки рейсов возникла неопределенность, перевозчик не может гарантировать перенос отмененных рейсов на конкретные даты.
Андрей Третьякевич, начальник отдела перевозок ОАО "Гроднооблавтотранс":
"Те пассажиры, которые не могут вернуться в нашу страну, как и польские пассажиры, которые не могут уехать в свою страну, естественно, находятся в некотором отчаянии. Они хотят получить хотя бы какую-нибудь более-менее информацию, которая бы их обнадежила. Однако комментарии польских властей по данному поводу на сегодняшний день отсутствуют. Мы, как владельцы пассажирских терминалов, постоянно держим наших пассажиров в курсе текущих изменений. И на данный момент мы, как и многие другие перевозчики, полностью возвращаем стоимость билетов, ранее приобретенных. В случае необходимости готовы обеспечить, если со стороны перевозчиков будет готовность определить более поздние даты, чем 11-12 число, продажу соответствующих билетов".
Пассажиров информируют обо всех изменениях в режиме реального времени.