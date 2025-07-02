На Западе в школах преподают абсолютно лживую историю Второй мировой войны. Почему там искажают факты, рассказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в "Актуальном интервью".

Вице-спикер Совета Федерации России привел несколько объяснений переписывания истории.

И война была великой, и наша Победа была великой. И в Беларуси, и в России мы черпаем из источник, если хотите, национального достоинства. Нам есть чем гордиться, и нам нечего стесняться. Константин Косачев

Он обратил внимание на нынешний состав Европейского союза, где после выхода из организации Великобритании не осталось ни одной страны, которая бы воевала против Гитлера. Все либо сдавались очень быстро, либо запятнали себя коллаборационизмом. "У них нет такой великой истории, им нечем гордиться, и, конечно же, их раздражает, что у нас эта великая история, эта великая победа есть. Это первое объяснение искажения фактов", - обозначил Константин Косачев.

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Второе объяснение заключается в том, что с момента тех страшных событий уже прошло достаточно много времени, а сейчас возникает совершенно иное пространство возможностей для того, чтобы врать об истории. "Еще 20 или тем более 50 лет назад это было делать невозможно, потому что были живы те, кто воевал. И какой-нибудь марш нацистов в был бы просто-напросто невозможен, или героизация того же Бандеры в Украине. А сейчас все становится возможным, потому что людям начинают еще в школе преподавать абсолютно лживую, фальсифицированную историю войны", - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Константин Косачев:

"Вырастают целые поколения людей, которые даже не подозревают, что ими манипулируют, что им в сознание вкладывают абсолютно сфальсифицированные версии того, что происходило. Им подсовывают совершенно других, ложных "героев".