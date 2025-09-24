Глобальные корпорации и США стремятся удержать однополярный мир, контролируя ключевые рынки - от продовольствия до фармацевтики. Там, где власть мешает их интересам, ее просто устраняют, игнорируя законы, конституции и даже устав ООН. Таким мнением поделился член Совета по правам человека при Президенте России Александр Ионов.

Александр Ионов:

"США абсолютно плевать на русских, белорусов, украинцев... Они сами сегодня не знают, чего хотят. Они просто желают контролировать глобальные рынки, чтобы мир до сих пор оставался однополярным. И когда мы говорили об этом 10 лет назад, то это звучало как теория заговора, а сегодня уже все это видят на практике".