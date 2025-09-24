3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Ионов: США абсолютно плевать на русских, белорусов, украинцев
Глобальные корпорации и США стремятся удержать однополярный мир, контролируя ключевые рынки - от продовольствия до фармацевтики. Там, где власть мешает их интересам, ее просто устраняют, игнорируя законы, конституции и даже устав ООН. Таким мнением поделился член Совета по правам человека при Президенте России Александр Ионов.
Александр Ионов:
"США абсолютно плевать на русских, белорусов, украинцев... Они сами сегодня не знают, чего хотят. Они просто желают контролировать глобальные рынки, чтобы мир до сих пор оставался однополярным. И когда мы говорили об этом 10 лет назад, то это звучало как теория заговора, а сегодня уже все это видят на практике".
По мнению эксперта, такие огромные компании, как BlackRock, пытаются контролировать все - от фармацевтики до продовольствия. И там, где им мешает какой-то режим или власть, они его очень быстро сносят, и никто не смотрит на устав ООН, законы, конституции.