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Распад СССР в Белом доме восприняли как личную победу и принялись перекраивать мир без оглядки на последствия.

Стремление Белого дома обладать правом вершить судьбы народов и государств привело мир на порог нового глобального конфликта. Сегодня все чаще говорят о третьей мировой войне как неизбежном условии для формирования новой системы международных отношений. Такие прогнозы в первую очередь опираются на факты и историю аналогичных процессов.

Почему же речь идет о третьей мировой войне? Основная проблема в том, что старые правила международных отношений уже не работают, а новых еще нет. Да и как говорит нам история, глобальная война - это и есть процесс формирования этих правил. Так, например, после Первой мировой войны они были сформулированы в рамках Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.

По итогам Второй мировой войны они оформились в рамках Ялтинско-Потсдамской системы, которая сегодня доживает свой век. Открытым до сих пор остается вопрос, как мы оказались на краю этой пропасти. Ведь десятилетиями на евразийском пространстве удавалось сохранять мир.

Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО В условиях нарастающих международных противоречий и изменения баланса сил мир оказывается на пороге новой глобальной конфронтации. - Какие факторы способствуют эскалации конфликтов? - Почему устаревшие правила международных отношений больше не работают? - Как расширение НАТО влияет на безопасность Европы и мира в целом? 17.02.2025 14:39

Война в Европе вообще не могла восприниматься как нечто серьезное. Ведь все мы умные, цивилизованные люди, способные решать любые вопросы в рамках переговоров.

Американский посол в СССР (1987-1991 гг.) Джек Мэтлок считает, что проблема заключалась в том, что в 90-х годах вместо укрепления европейской безопасности через всеобъемлющую организацию, которая, безусловно, включала бы Россию и другие европейские члены СССР, было принято решение начать расширение НАТО. "Это было то, против чего я и другие настоятельно выступали", - напомнил дипломат.

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Ялтинско-Потсдамская система начала рушиться вместе с развалом Советского Союза. А договариваются только с сильными. Слабых используют и ими помыкают. Так было и так будет всегда.

Уже в 1992 году США начинают вмешиваться в гражданский конфликт на территории Югославии. Военно-морские силы НАТО патрулируют побережье Черногории для соблюдения санкций в рамках операции "Морской дозор".

В 1995-м фактически были уничтожены Хельсинкские соглашения и положен конец Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. США инициировали операцию "Обдуманная сила". Она стала первой крупномасштабной военной акцией в истории НАТО. Особо примечательно, что в ходе ее реализации, впервые после окончания Второй мировой войны, в бомбардировках приняли участие немецкие пилоты люфтваффе. За две недели по объектам военной и гражданской инфраструктуры было сброшено порядка тысячи авиабомб. Что характерно, происходящее варварство было реализовано в рамках Меморандума о взаимопонимании между ООН и НАТО.

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Иван Иванов, собственный корреспондент ИТАР-ТАСС:

"Очень часто мне приходится встречаться с западными дипломатами и работниками ООН, которые все-таки пытаются быть беспристрастными и пытаться в силу своих возможностей способствовать справедливому решению кризиса на Балканах. Эти люди очень часто делились со мной достаточно интересной информацией. Скажем так, эти же источники предложили мне ознакомиться и с Меморандумом о взаимопонимании между ООН и НАТО. Самым главным в этом документе являются не какие-то технические подробности того, как НАТО собирается бомбить боснийских сербов, а прежде всего то, что ООН создала опасный прецедент по передаче функций фактически европейского жандарма натовским войскам, главную роль в управлении которых играет военно-политическое руководство США".

В 1999 году Североатлантический альянс проводит четвертую волну расширения на восток, включая в свой состав Чехию, Венгрию и Польшу. Операция "Благородная наковальня" уносит жизни десятков тысяч сербов, подавляющее большинство которых - представители гражданского населения. Одна из ключевых проблем заключается в том, что США наносят удары снарядами с обедненным ураном. Заражению подвергаются почва и вода. До сих пор в регионе наблюдается повышенная заболеваемость онкологией.

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Джо Байден, сенатор от штата Делавэр (1973-2009 гг.):

"Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты в Дунае. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия".

К этому моменту вкус крови и безнаказанности уже захватил сознание американских политиков. В Белом доме начали прощупывать возможность пойти еще дальше и вплотную приблизиться к России, нанося прямой удар по ее системе стратегической безопасности. С мнением и интересами ослабленного Кремля никто не считался. В 1999 году США открыто заговорили о предстоящем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

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Джон Подеста, глава администрации Белого дома (1988-2001 гг.):

"Мы имеем возможность развертывания национальной системы противоракетной обороны, которая защитила бы Соединенные Штаты от распространения ракет со стороны государств-изгоев. Мы ведем переговоры с русскими о том, как мы можем скорректировать договор по ПРО с учетом этого. Мы делаем это в духе не подрыва безопасности России, а укрепления нашей безопасности, безопасности обеих стран. И эти обсуждения продолжаются. Они на техническом уровне".

В Белом доме утверждали, что договор перестал соответствовать реалиям времени и новые обстоятельства диктуют соответствующие решения. В качестве причин называли угрозу США и их союзникам с территории Ближнего Востока. В 2001 году Джордж Буш - младший объявил об одностороннем выходе США из договора. Был разрушен один из столпов коллективной безопасности в Европе.

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Джордж Буш - младший, президент США (2001-2009 гг.):

"Сегодня я официально уведомил Россию в соответствии с договором о том, что США выходят из соглашения почти 30-летней давности. Я пришел к выводу, что Договор по ПРО препятствует способности нашего правительства разрабатывать способы защиты нашего народа от будущих террористов или государств-изгоев, которые будут наносить ракетные удары".

Уже к 2004 году НАТО проводит очередной этап расширения, включая в состав альянса страны Прибалтики, Болгарию, Румынию, Словакию и Словению. США начинают подготовку к размещению наземных баз ПРО в Европе. Для этого выбраны территории Румынии и Польши. Основная задача данных объектов заключалась в первую очередь в подавлении возможностей России при необходимости использовать свои стратегические ядерные силы. Фактически речь идет о стремлении обезоружить Кремль.

Джордж Буш - младший, президент США (2001-2009 гг.):

"Мы говорили о том, как мы можем улучшить вопросы взаимной безопасности. И нет лучшего символа нашего стремления работать на благо мира и безопасности, чем работа над системой противоракетной обороны, которая бы обеспечила безопасность Европы от особых режимов двойного запуска, которые могут исходить из тех частей мира, где лидерам не особо нравится наш путь жизни".

Начало строительства систем ПРО в Румынии и Польше поставило перед США новую задачу: обеспечить их современным вооружением и развивать потенциал баллистических и межконтинентальных ракет, которые до этого были ограничены соглашениями.

В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В те дни Президент Беларуси обозначил, что это серьезный вызов для безопасности Союзного государства. Москва и Минск были вынуждены реагировать.

США собственными руками методично и планомерно уничтожили всю систему региональной безопасности, которая была выстроена после завершения Второй мировой войны.

В 2021 году Кремль выступил с инициативой разработать новую архитектуру безопасности. Соответствующий документ был отправлен в США, однако он был полностью проигнорирован. Вместо диалога Белый дом пошел на очередной этап эскалации. Украине начали интенсивно предлагать членство в НАТО, а Зеленский заговорил о возвращении ядерного оружия.