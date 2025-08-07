Июль 2025 года - самый теплый за всю историю наблюдений

Прошедший месяц стал третьим самым теплым июлем в мире за всю историю наблюдений - таковы данные европейской службы по изменению климата "Коперник".



Средняя мировая температура воздуха в этот период составила 16,68 градуса. Это на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Самыми жаркими считаются июль 2023-го и июль 2024-го. Однако перерыв в череде рекордов температуры, по мнению ученых, не означает, что тенденция к глобальному потеплению прекратилась.



Необычно жарко было в июле в Швеции и Финляндии, Юго-Восточная Европа столкнулась с волнами тепла и лесными пожарами. Национальный температурный рекорд был зафиксирован в Турции, где температура воздуха составила 50,5 градуса по Цельсию. Как предупреждают ученые, если концентрацию парниковых газов в атмосфере не удастся быстро стабилизировать, то можно ожидать не только новых температурных рекордов, но и усиления этих последствий.