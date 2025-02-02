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Избежать уроков прошлого - как Сталинградская битва изменила план нацистов и привела их к поражению
Автор:Катерина Cтреха
2 февраля - день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, величайшем сражении в истории человечества. Именно оно изменило план, задуманный нацистами.
Тогда тысячи белорусов сражались плечом к плечу с защитниками многонациональной советской страны. Потери вермахта составили около 1,5 млн человек, четверть от всех сил на советско-германском фронте.
Все, что связано с событиями Сталинградской битвы, - символ мужества и воли. Сражение, которое по своему масштабу и напряженности не имеет аналогов в мировой истории, стало предтечей Великой Победы. О непростом пути, который проложили красноармейцы через поражения, потери и подвиги рассказывают экспонаты Музея истории Великой Отечественной войны.
Миномет - участник Сталинградской битвы - был с бойцами с октября 1942 года до окончания войны. За это время уничтожил сотни вражеских солдат, 2 водные переправы, 10 огневых точек и 5 батарей противника.
Красноречиво и громко о важном говорят цифры и факты. Ожесточенные бои на территории более 100 тыс. кв. км длились 200 дней. Упорные и кровавые. Воевали за каждый дом, этаж, выступ стены. Лишь бы не пустить противника к Волге.
Около 500 тыс. убитых советских солдат и офицеров, сотни тысяч погибших мирных жителей, большая часть из которых и сегодня числятся в списках пропавших без вести. Урок на всю жизнь.
Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Для Германии битва под Сталинградом стала тягчайшим поражением в ее истории, в то время как для России - величайшей победой. Со Сталинграда началось превращение России в одну из величайших мировых держав".
Одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны - Сталинградская битва - завершилось в 1943 году. О том, сколько жизней унесло с обеих сторон, сказать сложно, данные до сих пор разные. За жестоким уроком войны сломанные судьбы, слезы матерей и детей, отчаяние, боль и леденящий душу ужас, который испытали сталинградцы. А еще опыт, который позволит избежать ошибок прошлого.