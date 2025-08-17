К празднованию Дня ВВС Беларуси присоединились представители ДОСААФ

В Беларуси 17 августа празднуют день ВВС. К торжеству присоединяются представители республиканского Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Праздничное мероприятие в Минском аэроклубе имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца стартовало у мемориала его выпускникам, летчикам-героям. Для гостей продемонстрировали авиатрюки в небе.

"Мы два года назад приступили к подготовке гражданских пилотов, и уже в ноябре 2025 года, в праздник гражданской авиации, будет первый выпуск гражданских пилотов, которые прошли всю подготовку, летную практику непосредственно в Минском аэроклубе. Не каждая страна может похвастаться, что самостоятельно готовит пилотов в интересах государства. Страна, которая имеет таких замечательных людей, имеет и большое будущее".