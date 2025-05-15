"К развитию Копыси подошли разумно" - как за 20 лет преобразилась "деревня будущего"

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Копысь - городской поселок, который с 2018 года развивается по программе "Деревня будущего". Но благоустройство населенного пункта началось более 20 лет назад. Что изменилось за это время, рассказала председатель Копысского поселкового совета депутатов Екатерина Вацуро в "Актуальном интервью".

Когда Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2003-й Годом благоустройства, поселок, по словам местного совета депутатов, стал строительной площадкой. Только вот ничего не строилось, а все предприятия и учреждения принимали новый облик.

К развитию поселка подошли очень разумно и экономически, и фактически. Екатерина Вацуро

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В пример она привела Дом культуры. Раньше это был дом быта, где размещались парикмахерская, швейная мастерская, обувная. Сейчас после реконструкции там проводят мероприятия, молодежные дискотеки. И расположение удобное - на центральной площади.

Дальше в поселке подвели природный газ, построили дороги, мост, предприятие, возобновили работу сырцеха, новую жизнь получило деревообрабатывающее предприятие. Были установлено новое оборудование, чтобы людям было комфортно работать. А еще открылась хлебопекарня.

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"После 2017 года мы были первопроходцами, - отметила председатель Копысского поселкового совета депутатов, говоря о программе "Деревня будущего". - Это был ответственный и значимый момент не только для нашего поселка, но и вообще для подобных населенных пунктов Беларуси".

Она заметила, что на Копыси лежит большая ответственность, потому что на нее равняются. "На нас смотрят остальные: "А как получилось у них? А как они сделали? А приложили ли они все свои усилия и возможности, чтобы сделать все качественно и на высоком уровне?" - подчеркнула Екатерина Вацуро.