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"К развитию Копыси подошли разумно" - как за 20 лет преобразилась "деревня будущего"
Копысь - городской поселок, который с 2018 года развивается по программе "Деревня будущего". Но благоустройство населенного пункта началось более 20 лет назад. Что изменилось за это время, рассказала председатель Копысского поселкового совета депутатов Екатерина Вацуро в "Актуальном интервью".
Когда Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2003-й Годом благоустройства, поселок, по словам местного совета депутатов, стал строительной площадкой. Только вот ничего не строилось, а все предприятия и учреждения принимали новый облик.
К развитию поселка подошли очень разумно и экономически, и фактически.
В пример она привела Дом культуры. Раньше это был дом быта, где размещались парикмахерская, швейная мастерская, обувная. Сейчас после реконструкции там проводят мероприятия, молодежные дискотеки. И расположение удобное - на центральной площади.
Дальше в поселке подвели природный газ, построили дороги, мост, предприятие, возобновили работу сырцеха, новую жизнь получило деревообрабатывающее предприятие. Были установлено новое оборудование, чтобы людям было комфортно работать. А еще открылась хлебопекарня.
"После 2017 года мы были первопроходцами, - отметила председатель Копысского поселкового совета депутатов, говоря о программе "Деревня будущего". - Это был ответственный и значимый момент не только для нашего поселка, но и вообще для подобных населенных пунктов Беларуси".
Она заметила, что на Копыси лежит большая ответственность, потому что на нее равняются. "На нас смотрят остальные: "А как получилось у них? А как они сделали? А приложили ли они все свои усилия и возможности, чтобы сделать все качественно и на высоком уровне?" - подчеркнула Екатерина Вацуро.
Сейчас местные жители понимают, что сделано очень много, много вложено средств. "И мы должны тоже приложить свои умения, навыки для того, чтобы сохранить все это, приумножить, развить дальше", - считает она.