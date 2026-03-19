Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на странах НАТО, рассказал эксперт Булавко

Агрессия США против Ирана может стать тем кризисом, который окончательно поставит крест на трансатлантическом сотрудничестве в рамках НАТО. Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи стран Альянса, а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа присоединиться к операции против Ирана.

Какие последствия это будет иметь для НАТО, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Булавко - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"В ближайшей перспективе особых видимых изменений мы не увидим и не почувствуем. Но уже понятно то, что интерес к Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, мягко говоря, ослаб. Второй момент - это то, что расход боеприпасов идет колоссальный. И на сегодняшний день у меня возникает закономерный вопрос. Европа, европейский сегмент НАТО, находится в стандартах этой организации. Этими стандартами обеспечивают их Соединенные Штаты. То есть все вооружение, фактически основное вооружение имеется в виду, идет из Соединенных Штатов Америки. У меня возникает закономерный вопрос, может ли в такой ситуации НАТО выполнить свое пополнение боеприпасов, свое поддержание боеспособности, не разрушив окончательно европейскую экономику. Это риторический вопрос, и самый ближайший ответ - наверное, не сможет", - отметил Булавко.

По его словам, в ближайшей перспективе страны НАТО, демонстрируя свое единство, будут потихонечку дистанцироваться и от 5 % ВВП на вооружение, и от других каких-то авантюр, которые под эгидой НАТО будут пытаться американцы протолкнуть. "Потому что на сегодняшний день НАТО, хоть и международная организация, но она фактически превратилась в инструмент Соединенных Штатов Америки для реализации их геополитических амбиций. Но пошел какой-то сбой. Естественно, этот сбой будут как-то восстанавливать", - считает депутат.

"В данной ситуации судьба стран НАТО и Евросоюза, мягко говоря, не очень завидная. И хотелось бы надеяться, что выборы, которые сейчас начинаются в Европе, позволят прийти действительно здравомыслящим политикам, которые и в своих странах, и в Европейском союзе наведут хоть какой-то элементарный порядок", - подытожил Булавко.