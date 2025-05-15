Как совместить работу на телевидении и материнство. Расскажем три удивительные истории

В этот особенный день, 15 мая, мы говорим о тех, кто, несмотря на стремительный ритм жизни, смог найти баланс между своей профессиональной деятельностью и заботой о детях.

Речь пойдет о телемамах. Их истории - это больше чем успехи на экране. Это наглядные примеры того, как можно гореть журналистикой, при этом совмещать самую важную роль в жизни женщины - роль мамы. А это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Собрали три удивительные истории, у которых телевидение не только призвание, но и часть семьи.

Работа на телевидении и материнство - взаимодополнение

Для медийной пары Ольги Макей и Сергея Гусаченко 15 мая в календаре день особенный. Год назад именно в День семьи у супругов появился еще один голубоглазый смысл жизни - Тимофей.

Ольга Макей, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Быть мамой - это, наверное, самая трудная профессия в мире. Я думаю, что каждая мама меня поддержит, особенно, когда это маленький ребенок, когда ты не знаешь, что с ним делать, ты еще только учишься сама. Это очень все тяжело. Но, мне кажется, для людей, которые привыкли всю жизнь работать, самое сложное - это взять и в какой-то момент остановиться, стать мамой. Но я продолжаю работать, я без этого не могу жить, это правда".

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Телеведущая и заместитель главного директора "Первого информационного" Ольга Макей была в кадре до последнего. На восьмом месяце беременности провела "Главный эфир". Правильно подобранный гардероб и ракурс съемки сделали свое дело. Телезрители и подумать не могли, что ведущая скоро станет мамой.

Ольга Макей, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Будучи беременной, я участвовала в запуске нашего масштабного проекта "Время выбрало нас". Это большой, очень серьезный проект. Более 30 серий об истории Беларуси, начиная с 1991 года. Это очень серьезный проект. И, конечно же, я не могла его оставить. Это же тоже мой ребенок, этот проект. И буквально Тимофею был месяц, я с коляской приезжала на киностудию "Беларусьфильм", чтобы посмотреть, как там построили все декорации. Я вычитывала сценарии, общалась со всеми авторами. Постоянно ты на телефоне, на звонках, каждую свободную секунду. Спал он тогда не очень хорошо. Времени у меня свободного было мало, но тем не менее".

Не просто мама, а мама двойни - телеведущая Полина Шуба.

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К слову, в нашей стране много сделано для комфортного материнства и детства, чему "райский сад" может только позавидовать. Нашу маму и там, и здесь показывают, сказали бы дочки-двойняшки с редкими именами Иванка и Стефания. Но в свои три года сестрички только учатся говорить. Как призналась сама Полина, карьера и материнская забота не взаимоисключающие понятия, а как раз наоборот.

Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Вообще семья - это мой надежный тыл. И благодаря именно поддержке и родителей, и мужа мне удается совмещать и материнство, и карьеру. Не знаю, насколько это успешно, да и формулы какой-то успеха, наверное, нет, потому что ты пытаешься успеть все. И везде, а в итоге где-то все равно не успеваешь. Но вот эта детское "мамочка, я тебя так люблю" действительно перекрывает и любую усталость, и любые какие-то неудачи. И у тебя вновь появляются силы двигаться дальше, идти вперед".

Вместе со зрителями радуется победам наших спортсменов или сопереживает поражением Анна Эйсмонт. Она одновременно и ведущая спортивных новостей, и автор грандиозных проектов и тысяч сюжетов, главный из которых - это дочь Иванка. И это взаимно.

Анна Эйсмонт, ведущая телеканала "Первый информационный", специальный корреспондент:

"Моя Иванка выросла на телевидении, это точно можно сказать. Она здесь, наверное, была с того момента, как пошла ножками. И здесь, за камерами, у меня даже есть фотография, она сидела между камерами в прямом эфире, в 9 вечера, и она сидит, болтается, ножки не достают до пола на высоком стульчике. И она тихонько сидела. И как только она слышала отбивку финальную, она вскакивала, бежала ко мне и начинала импровизировать".

Анна Эйсмонт, ведущая телеканала "Первый информационный", специальный корреспондент news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f51f42-51dc-4350-a67f-b4a0752fce97/conversions/8228a499-3f81-4f64-a62a-2de74ce5e323-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f51f42-51dc-4350-a67f-b4a0752fce97/conversions/8228a499-3f81-4f64-a62a-2de74ce5e323-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f51f42-51dc-4350-a67f-b4a0752fce97/conversions/8228a499-3f81-4f64-a62a-2de74ce5e323-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10f51f42-51dc-4350-a67f-b4a0752fce97/conversions/8228a499-3f81-4f64-a62a-2de74ce5e323-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна Эйсмонт, ведущая телеканала "Первый информационный", специальный корреспондент