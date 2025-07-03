Как создавался Курган Славы и через что он прошел на своем пути

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5 июля 1944 года генерал-лейтенант Винценц Мюллер отправил последнюю радиограмму в тыл: "Сбросьте хотя бы карты местности, или вы уже нас списали". Ответа не последовало, и ровно через 5 дней он вместе с армией сдался в плен. А через 25 лет на месте кровопролитных боев люди воссоздали рукотворный Курган Славы.

21-й километр шоссе Минск-Москва. Трассу называют гостевой. На ней первым делом оказываются все, кто двигается из Национального аэропорта Минск и обратно. Первое, что видят гости - Курган Славы. Словно орден на груди Беларуси.

Люди сами насыпали курган. Днем вереницами несли землю, а ночью везли ее на самосвалах. Рукотворный курган, который стал символом героизма советского народа и памяти о 1100 днях оккупации, а также о каждом третьем погибшем.

"При закладке этого мемориала буквально со всех уголков бывшего Советского Союза и с территории нашей республики привозилась земля, которая символически высыпалась на будущий Курган Славы. В последующем емкости, в которых ее привозили, это были и шкатулки, и мешочки, и гильзы, и так далее, были переданы в наш музей и сегодня являются нашими экспонатами", - рассказала заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории ВОВ Светлана Прибыш.

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В 1966 году был объявлен творческий конкурс по созданию мемориала. Представить сегодня сложно, но тогда ближе всех к победе оказался вариант с насыпным холмом с тремя посаженными дубами.

Говорят, партийное руководство побоялось избежать ненужных ассоциаций с фильмом "Три тополя на Плющихе". Да и подвиг советского солдата явно нуждался в большей драматургии даже по меркам кино. Засучили рукава молодой, но уже достаточно опытный скульптор Анатолий Артимович и архитектор Олег Стахович. Вместе они уже работали над проектом мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".

Немногие обращают внимание, что на Кургане Славы, увековечен подвиг не только воинов-мужчин, но и, конечно, женщин. Скульптор Анатолий Артимович предусмотрел место для золотистой смальты в пользу женщин. Добавили и еще одну необходимую колкость от поколения победителей - четыре штыка в центре венца по количеству фронтов, которые отстаивали Беларусь. 1-й, 2-й, 3-й Белорусский, а также 4-й Прибалтийский. Их одели в материал, который, как память, не ржавеет - настоящую сталь.

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"Приходя к ним, к этим могилам и памятникам, склоняем голову перед своими соотечественниками. Благодарим воинов братских республик. Тысячи нашли последний приют в нашей земле. Имена многих носят улицы наших городов, они будут жить в сердце всего белорусского народа. Вечно будут жить. Низкий поклон и вечная память победителям!" - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Память поддерживают на государственном уровне. За больше чем пять десятилетий плечо воинам-освободителям подставляли трижды. Впервые в 2004 году.

"Современная история этого объекта тоже связана с трудящимися, с трудовыми коллективами. В 2003 году Федерация профсоюзов Беларуси высказала инициативу взять шефство над Курганом Славы. Средства были выделены из резервного фонда Президента нашей страны. Также частично финансирование осуществляла Федерация профсоюзов Беларуси. Также был объявлен благотворительный общенародный сбор. Неравнодушные граждане могли поучаствовать, юридические лица, организации нашей страны. И необходимая сумма была собрана", - отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

Присоединилась и молодежь. Летом 2004 года бойцы студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи поучаствовали в реконструкции и капитальном ремонте мемориальных комплексов Хатынь и Курган Славы.

Впервые за 15 лет в суверенной Беларуси возобновилась традиция молодежных строек. Работы на Кургане Славы точно поспособствовали. Хоть и не успели получить такой статус, зато получили благодарность от Президента.

Тогда же в ходе реконструкции родилась идея создания музея военной техники под открытым небом. Федерация профсоюзов участвовала в пополнении экспозиции. В 2019 году у подножия Кургана Славы установили легендарный штурмовик Ил-2. На такой модели летающего танка рассекал дважды герой Советского Союза Леонид Беда. Самый массовый самолет в истории авиации.

В 2015 году Курган Славы вновь оказался в прожекторе внимания. И не зря. Помимо того, что здесь заменили травяное покрытие, объект подсветили. Спустя несколько лет вопрос снова стал ребром. Курган нуждался в перезагрузке.

Вопрос, как всегда, был на самом высоком государственном контроле. Проектировщики разработали схему спасения, сформулировали шесть очередей. Благо опыт был. Эта команда уже занималась восстановлением белорусских святынь.

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Кроме внешнего лоска улучшили инфраструктуру объекта и для посетителей, и для тех, кто обслуживает мемориал. Наладили систему полива очищенной водой, предусмотрели даже систему защиты от сорняков, чтобы курган всегда был ухоженным. Концепцию мемориала сохранили. Дорожки стали шире, заменили ступени, добавили информации и интерактива, а сам курган при необходимости превращается в мультимедийный экран.

Здесь особенно многолюдно в памятные дни для нашей страны. В этом году нашей общей победе 80 лет. И у нее есть свой символ несгибаемой воли воинов-освободителей и трудолюбия белорусов, которые сегодня делают все для общего завтра.