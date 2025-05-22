Как в Беларуси проходит обновление детских площадок - на что обращают внимание в первую очередь

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Еще чуть больше недели и в стране начинаются летние каникулы. Самое долгожданное время для детей, когда можно поставить учебу на стоп и с утра до вечера проводить время на свежем воздухе, ведь всех ждут развлечения на детских площадках. Эти локации есть практически в каждом дворе и пользуются всесезонной популярностью. И здесь самое важное, чтобы было безопасно. Ну и конечно главный запрос от детей - интересно.

Традиционно по весне белорусские города украшают не только цветами и зелеными насаждениями, после ежегодного осмотра коммунальщики и ремонтируют, и оборудуют детские площадки, а где-то, при необходимости, возводят и новые.

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Появление новых элементов и ремонт изношенных на площадке в Минске по улице Одинцова стало результатом обратной связи на горячую линию КГК. Комитет принимал жалобы на дефекты игровых зон в апреле. И в чат-бот телеграмм-канала, и на горячую линию поступило 140 обращений. Все замечания граждан переданы коммунальным службам.

"Это совместная работа с гражданами, потому что мы работаем и по результатам осенних, весенних осмотров и учитываем заявки, обращения и пожелания жильцов, проживающих в близлежащих домах", - отметила замдиректора ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска Наталья Щербаченя.

Как показывает практика, после зимовки состояние детских площадок оставляет желать лучшего. Подобная ситуация была на улице Карского, которая тоже попала под внимание контролеров. Сигнализировали местные жители, работы были проведены оперативно.

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"Когда приняли площадку было сломана карусель, детские игровые элементы неокрашены. Песок отсутствовал в песочнице. На данном этапе привели все в надлежащее состояние в течение недели", - рассказал замдиректора ЖЭУ № 1 Фрунзенского района г. Минска Игорь Елагин.

Как правило, отсутствие детей на площадке - сигнал взрослым, что есть какие-то проблемы. Либо оборудование устарело, либо сломано, а значит, дети могут получить травмы. Улица Фроликова богата многоквартирными домами, а значит спрос на игровую зону здесь высокий.

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"Проведено обследование, выявлены дефекты игрового оборудования. Были сорваны качели на двух единицах оборудования, сорваны ступеньки навесные и отсутствовали сиденья балансира. Также данное оборудование подлежит покраске. До конца мая эти работы будут выполнены", - заявила заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева.

Еще один адрес - уютный двор на проспекте Рокоссовского, 111. Тут на площадке работы уже помасштабнее - абсолютно все под замену. Сейчас уже начался монтаж качелей, каруселей, горок и песочницы.